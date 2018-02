Elections 2018 : “les albinos demandent une protection” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Elections 2018 : “les albinos demandent une protection” Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

L`Association Malienne des Albinos fête la journée mondiale des albinos

L`Association Malienne des Albinos a célébré la journée mondiale des albinos le Mardi 13 Juin 2017. Tweet

L’Association malienne pour la protection des albinos a lancé samedi matin à Bamako un projet de sensibilisation sur l’albinisme. Ce nouveau programme a pour objectif de sensibiliser et informer l’opinion publique sur l’albinisme afin de favoriser la protection et l’insertion sociale de ces personnes handicapées en prélude aux échéances électorales.



Il s’agit aussi pour les initiateurs de lutter contre toute forme de discrimination et de violences commises contre des personnes atteintes d’albinisme.



6EME EDITION DE LA SEMAINE DES MEDECINS: Le syndicat réclame l’amélioration des conditions de vie et de travail



La 6ème édition de la semaine du médecin a débuté ce matin à Bamako. Le thème choisi cette année est « la problématique des soins médicaux au Mali ».Cette semaine organisée par le conseil national de l’ordre des médecins du Mali, intervient au moment où le syndicat des médecins réclame l’application du statut autonome des médecins.

CONSOMMATION SACHETS D’EAU : les médecins préviennent contre les risques



La consommation des sachets d’eau est très fréquente au Mali. Selon les médecins et la société malienne de gestion d’eau potable(SOMAGEP), les normes d’hygiène ne sont pas respectées par les promoteurs de cette eau. Toutefois, les consommateurs et les vendeurs disent ne pas avoir le choix. Cependant, ils demandent au gouvernement de réguler le secteur.