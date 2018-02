Sortie de crise : Les choses encore bloquées au comité de suivi de l’accord - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sortie de crise : Les choses encore bloquées au comité de suivi de l’accord Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

19è session du Comité de Suivi de l’Accord

amako, le 12 juillet r 2017. Des travaux de la 15ème réunion du Comité de Suivi de l`Accord d`Alger ont débuté à Bamako Tweet

Selon nos confrères le Républicain, les travaux de la 24ème session ordinaire du Comité de suivi de l’accord (CSA) qui devraient se tenir les 12 et 13 février 2018 ont été reportés à une date ultérieure. Et pour cause, les parties maliennes(le gouvernement, la Plateforme et la CMA) à l’Accord n’arrivent pas, jusqu’à présent, à accorder leurs violons.



Elles travaillent encore sur la faisabilité du chronogramme établi lors de la précédente session du CSA. Ce chronogramme prévoit l’installation du Mécanisme opérationnel de Coordination (MOC) de Tombouctou et de Kidal du 20 janvier au 15 mars 2018.



Avec ce report sine die et d’autres problèmes qui assaillent le Comité de suivi de l’accord (CSA), organe chargé de la mise en œuvre de l’accord, on assiste à un blocage qui a des conséquences fâcheuses sur le processus de paix au Mali.