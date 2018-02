Protection et Promotion de la culture : Mopti, la capitale régionale, accueille les journées culturelles Dogon - abamako.com

Protection et Promotion de la culture : Mopti, la capitale régionale, accueille les journées culturelles Dogon Publié le mercredi 21 fevrier 2018

C’est aujourd’hui, mercredi 21 février 2018, que s’ouvre la 5e édition des journées culturelles dogon à Mopti ville au stage Bareima Bocoum. Cette édition sanctionnera le tour de rôle après les quatre cercles dogon.



Il est question cette fois-ci comme thème central ‘’ La chasse au Pays Dogon’’. Le choix est révélateur au regard de l’apport des chasseurs dans la sécurisation du pays dogon aujourd’hui en proie à toute sorte d’insécurité.



‘’Dana Amassagou’’, le mouvement des chasseurs Dogon aura la charge s’assurer la réussite de ce thème à travers le rappel historique de la place du chasseur dans la société dogon. Depuis le bas âge, ils diront avec des objets à l’appui comment l’enfant est initié, les différentes étapes de formations qu’il traverse avant d’entrer dans la cour des grands, c’est-à-dire reconnu comme chasseur aguerri.



Les journées s’étaleront sur 4 jours, c’est-à-dire du 21 au 24 février 2018.



Lors des éditons précédentes, il était question de :



-2005, Bankass : thème central : « Le Mythe du cheval chez les Dogon »



-2008, Douentza, thème central « Danses et Mythes Dogon »



-2011, Bandiagara, thème central « Tradition et Modernité à travers Costumes et Coiffures chez les Dogon »



-2011, Koro, thème central « Le Mariage chez les Dogon ».



Comme les précédentes, cette édition, verra la participation de presque toutes les antennes Ginna Dogon à travers le monde, les cousins Bozo et nordistes et les amoureux de la culture dogon.



Kèlètigui Danioko