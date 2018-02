Monsieur le président, prenez de la hauteur ! - abamako.com

Monsieur le président, prenez de la hauteur ! Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | Le Pays

Conférence Internationale sur le thème de la gouvernance Démocratique des Affaires

Mardi 16 Janvier 2018.Ouagadougou.C`est sur ce thème qu`une conférence Internationale est organisée du 16 au 17 Janvier à Ouagadougou. Photo: le Président Malien IBK Tweet

Le président de la République a effectué,les 15 et 16 février, une visite de deux jours à Koutiala. Au cours de laquelle, il a tenu des propos peu orthodoxes à la limite insultants et discourtois.



Ras Bath a raison de dire quele président de la République ne comprend pas les enjeux de la situation. Depuis son investiture, IBK se comporte comme un chef de « clan ». Il ne parle qu’avec ces privilégiés. Les autres sont ignorés et voués aux gémonies. Il multiplie les menaces et les invectives à chacune de ses sorties à l’encontre de ses détracteurs.



La dernière en date a eu lieu à Koutiala où il a affirmé « démocratie ma sémolobaliyala », en d’autres termes« la démocratie n’est synonyme de l’impolitesse ». On se souvient qu’il avait tenu les mêmes propos après sa visite d’Etat en France.Monsieur le président, ce discours peu amène ne sied pas à vous. Il désoriente le peuple. Celui-ci attend autre chose. Celui de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté, pour ne citer que celles-ci. Quand on est un chef, on accepte de prendre des coups. Un Homme d’Etat a un dos suffisamment large.



Aussi depuis son investiture, le 4 septembre 2013, IBK a passé le clair de son temps à répondre et à se justifier. Il ne rate aucune occasion pour cela. Il réplique même à des causeries de grin souvent de façon maladroite. Par ailleurs, la sagesse populaire nous enseigne que celui qui se justifie à très souvent tort. En vérité, le président IBK souffre de la critique et de la contestation. Il n’aime que les laudateurs et les courtisans. Pourtant ceux-ci n’alimentent que la couleur de ses cravates. Ils vous trompent. La gestion n’est pas aussi saine. La gouvernance bat de l’aile. L’insécurité devient de plus en plus grandissante. Pensez-y, Monsieur le Président !



Kim Jon Hun