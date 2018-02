Le directeur exécutif de SHELTER Afrique reçu hier à la Primature : Annonce d’un investissement de 100 millions de dollars dans la construction de logements au Mali - abamako.com

Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | L'Essor

Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçu hier en audience, le directeur exécutif de SHELTER Afrique (Financing Affordable Housing for Africa), Femi Adewole. C’était en présence du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Cheick Sidiya Sissoko dit Kalifa.



Interrogé à sa sortie d’audience, le visiteur de marque venu de Nairobi (Kenya) a révélé que les échanges avec le chef du gouvernement ont porté sur les relations que son institution pourrait avoir avec le gouvernement du Mali en matière de promotion et d’accès au logement des plus démunis.



Pour ce faire, SHELTER Afrique comme stratégie future pour notre pays, envisage le financement de logements sociaux à des prix abordables pour un investissement estimé à environ 100 millions de dollars (soit environ 50 milliards de Fcfa), a assuré son patron. Selon Femi Adewole, depuis sa création, il y a 34 ans, SHELTER Afrique a financé au Mali des projets pour environ 50 millions de dollars.



En la matière (réalisation de logements sociaux), SHELTER Afrique privilégie les projets de grande envergure, qui ont l’appui du gouvernement (partenariats public-privé) et sont respectueux de l’environnement, lit-on sur le site internet (www.shelterafrique.org) de cette «institution panafricaine de financement appuyant exclusivement la promotion de l’habitat et du secteur immobilier en Afrique».



Véhicule d’investissement privilégié établi par 44 Etats africains, la Banque africaine de développement (BAD) et la Société africaine de réassurance, SHELTER Afrique offre aussi, une diversité de produits et de services connexes pour appuyer de façon efficace le développement de l’immobilier résidentiel et commercial abordable en Afrique sub-saharienne.



Ces produits comprennent, selon ses responsables, notamment des lignes de crédit aux institutions financières, des prêts à la construction, le financement commercial, les placements privés ou co-entreprises, les services conseil et d’assistance technique à une gamme variée d’intervenants du secteur.



Cheick M. TRAORé