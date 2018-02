Sécurité: Les FAMa appréhendent des suspects à Mondoro - abamako.com

Publié le mercredi 21 fevrier 2018

Les FAMa ont appréhendé ce jour 20 février 2018 deux individus suspects à Ouradjam situé à près de 20 km de Mondoro (Mopti).



Les deux individus sont reconnus comme des malfrats dans la localité. Ils se rendaient au village sur motos, en provenance d’une forêt. C’était tôt le matin, aux environs de 8-9 heures.

Ils vont être convoyés et remis aux structures compétentes pour toutes fins utiles.

L’on rappelle que le 1er février 2018, des mesures sécuritaires réglementaient l’usage des motos et pick up dans certaines localités parmi lesquelles figure Mondoro.