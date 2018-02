Insécurité au Sahel : Pierre Bouyoya inquiet - abamako.com

Insécurité au Sahel : Pierre Bouyoya inquiet Publié le mercredi 21 fevrier 2018

Bamako, le 19 février 2018 le représentant de l`UA au Mali, M Pierre Bouyoya a tenu une Conférence de presse

Le Haut représentant de l’Union africaine pour le Sahel, le Major Pierre Bouyoya a animé un point de presse sur la situation sécuritaire au centre du Mali et dans le Sahel. Il a entre autres parlé de la situation politique, la sécurité, les élections et le processus de mise en œuvre de l’accord de paix. La conférence a eu lieu le lundi 19 février 2018 à Libya Alfarouk Hôtel.



C’est dans l’optique de faire le point sur sa récente visite au centre du pays notamment à Mopti, et le rôle et de l’action de l’Union africaine de la mission Sahel au Mali, que le président de Misahel M. Bouyoya a tenu cette traditionnelle conférence de presse. Il a essentiellement parlé de la situation politico-sécuritaire au Mali et dans les régions du Sahel. Selon M. Bouyoya, la situation politique au Mali est marquée par deux aspects importants à savoir la préparation des élections et la mise en œuvre du processus de paix qui continue : « les élections seront le programme politique pour le Mali en 2018, puisque ce n’est un secret pour personne que l’année 2018 sera marquée par les élections car plusieurs élections sont au programme », a dit le président de Misahel au Mali.



Parlant de la situation sécuritaire, Pierre Bouyoya s’inquiète : « la situation sécuritaire au centre du pays comme dans toutes les régions du Sahel est extrêmement difficile et tendue. Vous savez qu’entre décembre et janvier il y a eu beaucoup de violences qui ont causé pas mal de dégâts contre les populations, contre les forces nationales et internationales. Il s’agit d’une situation qui n’est pas facile, mais l’Union africaine à chaque fois condamné ces violences » explique t-il.



Pour lui, ces violences ont des conséquences désastreuses sur les droits de l’Homme, sur l’action humanitaire et sur le développement socio-économique. Raison pour laquelle, Pierre Bouyoya demande aux parties prenantes de l’accord de paix de multiplier les efforts afin que le retour effectif de la paix et la stabilité soit trouvé : « face à cette situation extrêmement tendue, nous encourageons les efforts du gouvernement du Mali en cours pour notamment stabiliser la région centrale » a-t-il expliqué.



Le représentant trouve que, malgré toutes les difficultés, les élections restent une des priorités pour la sortie des crises : « Il faut une feuille de route réaliste, une feuille de route qui maintient le dialogue entre les différentes parties » dit-il. Ensuite Pierre Bouyoya, explique que, sur le plan politique l’UA-Mi-sahel va continuer à soutenir le processus de paix dans le cadre du comité de suivi mais dans les débats qui se passent les différentes parties de l’accord de paix.



A.K