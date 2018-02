La zone de vérité pour l’APR : Le parti restera-t-il dans la CMP ? - abamako.com

La zone de vérité pour l'APR : Le parti restera-t-il dans la CMP ? Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | La lettre du Mali

Lors de deuxième congrès du parti Alliance pour République (APR) au Palais de la culture Amadou Hambathé Ba, les partis de la majorité présidentielle ont réaffirmé leur volonté d’accompagner le président de la République du Mali depuis quatre ans.



L’APR, un parti bien implanté à l’intérieur de Kayes à Kidal, mais aussi à l’extérieur du Mali a mobilisé ses militants qui ont pris d’assaut la salle.



Dr Ousmane Habib Diallo, secrétaire général du parti APR a retracé le parcours du parti dans les différentes élections législatives et communales à travers du Mali.



« Je ne saurais prononcer ce discours sans évoquer l’immense et l’excellent travail de mobilisation que vous avez abattu pour faire de cet instant de forte émotion, de réel engagement, une preuve authentique d’engagement pour notre patrimoine commun, le Mali, et les idéaux de notre parti, l’APR.



Vous avez, à chaque fois que le besoin s’est exprimé, répondu à l’appel, relevé le défis, témoignant ainsi de votre engagement pour le progrès de l’APR. Grace à cet engagement militant et vos fortes convictions et foi en notre formation politique, cette conférence s’ouvre sous de bons augures.



Peuple APR, cette opportunité que nous offre la tenue de cette conférence nationale est aussi une occasion appropriée pour faire sans complaisance de l’état des lieux de notre parti. Au regard de la situation sécuritaire actuelle peu rayonnante de notre pays, et quelques encablures des élections communale, régionale et présidentielle, cette conférence revêt, sans nul doute, une importance capitale. Les enjeux et les défis de l’heure sont donc nombreux et l’intérêt des militantes et militants de l’APR pour la vie nationale ne souffre d’aucune équivoque. Nous analyserons également, avec rigueur, les forces et faiblesses de notre jeune parti dont les acquis, en si peu de temps, sont réels mesurables par la réalité de notre implication géographique et le nombre de nos élus », a dit le secrétaire général du parti



En effet au sortir des dernières élections municipales, l’APR a enregistré 145 conseillers. Une performance non négligeable pour un parti qui venait d’être créé et qui avait encore le défi de son implication.



« Nous avons enregistré de nombreuses adhésions de militants et surtout de plusieurs élus venus d’autres horizons politiques divers », a ajouté Dr. Oumar Ibrahim Touré.



Selon lui, un parti, comme l’APR en plus de sa vocation classique de conquérir démocratiquement le pouvoir et de l’exercer, ne peut se mettre en marge des grands moments de débats républicains pour l’avenir de la nation dont le scrutin présidentiel constitue une belle illustration. « En tant que parti de contributeur, d’idées et surtout d’actions, ayant déjà participé aux élections y compris présidentielles, l’APR pèsera sur les scrutins futurs et il revient à vous militants de décider librement de la forme et des modalités de notre participation en fonction des enjeux et des défis auxquels notre pays reste conforté ».



Le premier parti qui a pris la parole est l’URD de Soumaila Cissé qui demande l’APR de regarder le problème auquel le Mali est confronté aujourd’hui. Il égrainé un chapelet de problèmes parmi lesquels, l’insécurité grandissante, l’éducation bafouillée, le chômage des jeunes etc. « L’URD et l’opposition vous ouvrent les bras pour construire le Mali ».



Le deuxième parti à prendre la parole fut le RPM par la voix de Baber Gano son secrétaire général « Nous demandons à l’APR de nous accompagner dans la zone de vérité, demandons également à l’APR de rester dans la famille dans laquelle il est, qui est la CMP ».



Le parti MC-ATT de Jamille Buttar qui n’est ni de la majorité ni de l’opposition ni du centre a dit être pour le Mali. « Si les élections vont venir diviser le Mali ou Maliens que Dieu mous en garde ».



Après le congrès, l’APR reste dans la CMP mais le bureau national va réfléchir sur l’éventuel candidat du parti ou non candidat aux élections présidentielles de 2018.



Amadou Sala Touré