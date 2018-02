Culture : L’Union des Ecrivains du Mali rend hommage aux grands écrivains disparus - abamako.com

L’Union des écrivains du Mali (UEM) a rendu hommage aux grands écrivains disparus. C’était lors d’une cérémonie organisée à cet effet le vendredi 16 février 2018 dans l’amphithéâtre de la bibliothèque nationale du Mali. Il s’agissait de magnifier ces héros de la littérature dont les œuvres jouent un rôle prépondérant dans le cadre de l’enseignement de manière générale.



Dans une adresse, le Secrétaire Général de l’Union des Ecrivains du Mali, le Professeur Urbain Dembélé a expliqué que l’œuvre d’un écrivain est exploitée et utilisée pour former les générations futures et les ouvriers à la tâche. En effet, ils méritent que nous leur rendions hommage, a-t-il ajouté.



La lecture des extraits et les témoignages sur la qualité des élites écrivains disparus à l’instar de : Youssouf Tata CISSE, HamadounIssabere, Chaka DIARASSOUBA, Bakary KAMIAN, Moussa KONATE, Sidi El Bekaye KOUNTA et Yambo OUOLOGUEM ont permis de voir la grandeur d’esprit de ces hommes dont le travail est sans équivoque un sacerdoce et d’une utilité majeure.



Pour sa part M. Hamidou Hass MAIGA, Professeur de lettres au lycée BilalySISSOKO, a insisté sur le sens de l’évènement du jour en disant que : « le motif qui nous réunit ce vendredi matin à la bibliothèque nationale est de montrer aux gens que ces grands écrivains disparus ne doivent pas être oubliés ».



MAIGAa aussi rappelé spécifiquement à l’adressedes élèves et étudiants du Mali une sagesse qui se traduit ci-après : si l’on ne sait pas d’où on vient, on ne saura pas d’où on va. C’était une manière pour lui d’inviter ces apprenants à découvrir les riches ouvrages qui permettent d’ouvrir les portes de l’histoire, de se situer dans le présent et de prévoir l’avenir.

Quant au représentant du ministère de la culture, il a remercié l’Union des Ecrivains du Mali pour cette heureuse initiative qui, selon lui, permet de rendre effective la présence invisible de ces icones de la littérature.



Sibiry KONATE