Conférence nationale de l’APR : « L’APR a de la compétitivité politique sur le plan national et de la sous régional » Dr Ousmane Habib Diallo - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Conférence nationale de l’APR : « L’APR a de la compétitivité politique sur le plan national et de la sous régional » Dr Ousmane Habib Diallo Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | Midi-Info

© aBamako.com par A.S

Politique: 1er congrès de ASMA

Bamako, le 06 décembre 2014 au palais de la culture Amadou Hampate BA. L`Asma a tenu son premier congrès, sous la présidence de Soumeylou Boubeye Maiga. Tweet

Le parti Alliance pour la République (APR) a tenu le samedi 18 février dernier sa conférence nationale au palais de la culture, sous le haut patronage d’Oumar Ibrahima TOURE, Président du parti. A l’occasion de la cérémonie d’ouverture des travaux, on pouvait noter la présence de nombreux militants venus de plusieurs régions du Mali et également d’autres formations politiques à l’instar du Rassemblement pour le Mali, l’Union pour la Démocratie et la République, le Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR)…











Tour à tour, les représentants de ces partis invités ont pris la parole pour témoigner de leurs liens l’Alliance pour la République (APR). Pour l’honorable Soumaîla CISSE de l’URD, son parti et l’APR sont intimement liés.Le Chef de file de l’Opposition Démocratique et Républicaine se dira « particulièrement heureux par ceque ici c’est aussi ma famille. Être ici à l’APR, c’est être à l’URD. Nous avons tellement partagé des valeurs ensemble, nous avons tellement fait de chemin ensemble. Qu’être ici à conférence nationale de l’APR me remplit de bonheur et de joie».



Au Secrétaire général du RPM, Mr Baber GANO, d’inviter l’APR à avancer avec leur regroupement (CMP) dans la zone de la vérité.



Par ailleurs, le Dr Ousmane Habib Diallo, Secrétaire Général de l’APR, dans un discours, a présenté l’historiquede la création du parti APR et des évolutions qu’il a connues jusqu’ici. En cela, nous pouvons essentiellement retenir que l’Alliance pour la République (APR) est née le 24 Mai2013 dans un climat politique caractérisé par le coup d’État de mars 2012. Elle est composée d’hommeset de femmes résolument engagés pour assurer l’implantation et l’animation du parti sur l’ensemble du territoire et au-delà de nos frontières, a-t-il précisé.



A seulement 2 mois après sa création, l’APR s’est présentée à l’élection présidentielle de 2013 à travers la candidature de son Président,OumarIbrahim Touré.



A l’issue des élections législatives toujours en 2013, l’APR a obtenu un député élu dans la circonscription électorale de Mopti en la personne de l’honorable Samba YATASSAYE. Il faut rappeler que l’APR a pris également part aux élections communales du novembre 2016.



Aujourd’hui, l’APR compte en plus du député élu à Mopti, plus de 230 conseillers régionaux, cercles et communaux”, à en croire le Secrétaire Général Ousmane Habib DIALLO.



Il faut ajouter à ce succès, desrecrutements massifs dans la sous-région en l’occurrence au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée Conakry, en Mauritanie et bientôt au Cameroun”, a expliqué Ousmane Habib Diallo.



Ce parcours atteste, selon M. DIALLO que l’APR a de la compétitivité politique sur le plan national et de la sous régional.



Sibiry KONATE