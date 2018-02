Développement de la commune V : Les grands travaux enclenchés par le maire Amadou Ouattara ! - abamako.com

Développement de la commune V : Les grands travaux enclenchés par le maire Amadou Ouattara ! Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | Le Démocrate

Cérémonie d`inauguration du château d`eau de la marie de la commune V

Cérémonie d`inauguration du château d`eau de la marie de la commune V a eu lieu le Jeudi 04 Mai 2017. Photo: Amadou Ouattara Maire de la Commune V

Le maire de la commune V du district de Bamako, Amadou Ouattara, a organisé un déjeuner de presse, samedi 17 février 2018, à l’hôtel OLYMPE. Il était accompagné par ses conseillers. Le but principal de cette rencontre était de faire le point sur la gestion semestrielle de la commune V.



Cette deuxième rencontre avec la presse a été l’occasion pour le maire d’évoquer le déroulement des travaux lancés dans sa commune pour un délai d’exécution de 6 mois. Il s’agit du recouvrement de la bio électronique de tous les marchés de la commune v dont le lancement a été effectué à Sabalibougou et la rénovation de certains marchés.



Selon M. Amadou Ouattara, l’objectif de ce recensement est de ramener la transparence dans le payement des taxes au niveau de tous les marchés de la commune V. Il ajoute également que cette initiative est une première dans notre pays.



S’ajoutent ceux de l’éclairage public à Daoudabougou, d’adduction d’eau à Sabalibougou, de la construction d’un terrain du football à l’école publique de Kalaban Coura. A noter que tous ces travaux sont en cours de réalisation avec un délai d’exécution de 6 mois. Il a été aussi question de la construction du marché moderne de Sabalibougou donc les travaux vont bientôt commencer.



Ce projet d’un coût global de 5 milliards va offrir plus de 6 mille places aux commerçants. A titre de rappel, il est intéressant de savoir que le maire Ouattara a fait de grandes réalisations depuis son élection en Novembre 2016 à la mairie de la commune V dont l’achèvement du CScom de Daoudabougou, la construction du CScom de Kalabancoura qui est en finition. Le coût total de ces deux réalisations s’élève à 180millions de franc CFA.



La construction en cour d’un bloc sanitaire et d’une aire de lavage au CSREF de la commune V pour un coût de 5.874.600 franc CFA et l’achèvement des travaux de réhabilitation du bâtiment principal de la mairie à 92 millions de franc CFA ainsi de suite. Soulignons que d’autres activités seront lancées dans les semaines à venir.



Lassi Sanou