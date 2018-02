Club de soutien à Bocary Treta : Diviser pour mieux régner ! - abamako.com

News Politique Article Politique Club de soutien à Bocary Treta : Diviser pour mieux régner ! Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | La Sirène

Bamako,le 08 novembre 2016 Bocary Treta président du RPM a présidé la Conférence de presse du RPM a la maison de la presse Tweet

Mission presque accomplie pour le président du parti à travers le club à son nom qu’il a mis récemment en place à Kati. Ce choix n’est pas un fait du hasard ! A Kati se trouvent en partie les épouses des militaires détenus dans l’affaire des bérets rouges. Et les deux personnes qui tiennent la tête du club de soutien à Bocary Tréta sont aussi les mêmes figures qui dirigent le collectif de femmes. Confusion totale : Heureusement que le tir a été très vite rectifié !



Dans une sortie médiatique courant semaine dernière qui a suivi le lancement de ce club, le collectif des épouses militaires et paramilitaires détenus a tenu à se désolidariser dénonçant le jeu ‘‘dupe’’ des deux personnes qui sont à l’origine du club. Qu’à cela ne tienne Bocary Treta semble avoir déjà réussi son coup, car une crise de confiance qui s’était jusque-là légèrement installée au sein de ce collectif, est désormais effective. Le collectif devra se reconstruire et repartir avec de nouvelles bases : ‘‘Nous n’avons rien à voir ce club qui n’est qu’une coquille vide de deux personnes’’, clame-t-on au sein du collectif !



Djibi Samaké