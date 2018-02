Nos expatriés : Cheick Tidiane Diabaté déjà Heros à Benevento - abamako.com

Nos expatriés : Cheick Tidiane Diabaté déjà Heros à Benevento Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | L'Essor

© Autre presse par DR

Cheick Diabaté, l`attaquant international des Aigles du Mali évoluant à Bordeaux en ligue 1 française

L’international malien a marqué son premier but en Serie A et offert la victoire aux siens, face à Crotone, battue 3-2 dimanche au compte de la 25è journée du championnat



Cheick Tidiane Diabaté ne pouvait rêver meilleurs débuts en Italie. Prêté en janvier par Osmanlispor (D1 turque), pour une durée de six mois, l’international malien a effectué, dimanche, ses débuts en Serie A sous les couleurs de Benevento, dernier du championnat. Il est entré à la 77eminute, alors que son équipe était accrochée par Crotone (2-2). Dans les ultimes instants, le Malien, placé dans les six mètres, est à la réception d’une tête d’un de ses coéquipiers. Il ne se pose aucune question et allume Cordaz, le gardien de Crotone. Cheick Tidiane Diabaté permet, ainsi, à Benevento de remporter sa troisième victoire de la saison. La lanterne rouge possède maintenant 10 points, après 25 journées et revient à 11 points de son adversaire du jour, 17e et premier non-relégable.



Pour mémoire, Cheick Tidiane Diabaté est sous contrat jusqu’en juin 2019 avec la formation turque (Osmanlispor). Il a débarqué à Benevento il y a quelques semaines sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Le nouveau club de l’attaquant malien a déboursé 200 000 euros (environ 131 millions de F cfa) pour obtenir le renfort de celui qui avait brillé sous les couleurs de Metz la saison passée.



Avec les Aigles du Mali, la dernière sélection de Cheick Tiadiane Diabaté remonte à 2013, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2014. Mais auparavant, en 2012, l’avant centre malien avait participé à la CAN, Gabon 2012 où le Mali a terminé à la troisième place, après avoir battu le Ghana (2-0). Cheick Tidiane Diabaté a été co-meilleur buteur du tournoi, avec 3 réalisations.

Cheick Tidiane Diabaté a été formé au CSK où il fera ses débuts dans l’élite malienne, avant de rejoindre le centre de formation de Bordeaux en 2006, à l’âge de 18 ans. En mai 2008, il signe son premier contrat professionnel, en même temps qu’Abdou Traoré et d’autres jeunes joueurs, comme Floyd Ayité et Wilfried Moimbé.

Le 4 juillet 2008, il est prêté à l’AC Ajaccio. Durant la préparation, il rencontre les Girondins de Bordeaux et inscrit le seul but corse du match (2-1). Très apprécié des supporters de l’île de beauté, Cheick Tidiane Diabaté devient l’une des coqueluches du stade François Coty qui le surnomme le Jan Koller d’ébène.



Pour sa 1re saison en Ligue 2, il s’impose comme l’un des grands espoirs, en inscrivant pas moins de 14 buts, en 30 matches avec le club corse, dont 9 en tant que titulaire. Le 20 juillet 2009, il est prêté à l’AS Nancy Lorraine (ASNL) pour une saison sans option d’achat. Arrivé blessé à l’ASNL, il met plus d’un mois avant de s’entraîner normalement avec ses nouveaux coéquipiers. Après quelques matches de CFA où il inscrit 5 buts, l’international malien est enfin sélectionné dans le groupe professionnel. Le 7 novembre 2009, face à Saint-Étienne. Il participe pour la première fois de sa carrière à un match de Ligue 1 où il est tout près d’égaliser sur son premier ballon. Pour la saison 2010-2011, il fait de très bons débuts sous les couleurs girondines, avec des entrées particulièrement remarquées. Il inscrit notamment un doublé en coupe de France face à Rouen.

Cheick Tidiane Diabaté devient titulaire pour Bordeaux au poste d’attaquant de pointe lors de la rencontre conte l’Olympique de Marseille le dimanche 16 janvier 2011 (2-1). Le 6 mars il marque son premier but en Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux face au Stade brestois 29 (3-1). De retour de la CAN 2012, Cheick Tidiane Diabaté retrouve une place de titulaire en Ligue 1, à la suite de la blessure de Yoan Gouffran.



Face au PSG, il marque le but de l’ouverture du score sur une passe décisive de Nicolas Maurice-Belay. Mais la suite est moins bonne, puisque l’international malien retrouve sa place sur le banc des remplaçants, Yoan Gouffran, Nicolas Maurice-Belay, et Jussiê lui étant préférés.

Toutefois, pour la dernière journée de championnat, face à l’AS Saint-Etienne, match crucial pour la qualification en Ligue Europa, Diabaté, comme l’appellent familièrement les supporters, est titulaire. Auteur de deux buts et d’une passe décisive pour Yoan Gouffran, il offre la 5e place à Bordeaux, synonyme de barrages de la Ligue Europa.

La saison 2015 sera un véritable cauchemar pour l’artificier des Aigles qui restera à la touche pendant plus de six mois pour cause de blessure. Le 27 mai 2016, après avoir passé plus de 10 ans aux Girondins de Bordeaux, il s’engage avec le club turc Osmanlıspor pour 3 ans. En août 2016, Cheick Tidiane Diabaté débute en Süper Lig à Antalyaspor comme remplaçant du Camerounais Pierre Webó. Il restera en Turquie jusqu’en son prêt à Benevento, il y a quelques mois.



Au Portugal, Moussa Maréga et le FC Porto se sont promenés 5-0, face à Rio Ave, dimanche au compte de la 23è journée du championnat. Grâce à ce succès, le FC Porto conserve la tête du classement, avec 58 points, devant le Benfica (2è, 56 points) et le Sporting (3è, 53 points).

Moussa Maréga a contribué au large succès des Dragons, en inscrivant le quatrième but à la 72è min. Avec cette nouvelle réalisation, l’attaquant malien porte à 17 le nombre de buts qu’il a marqués cette saison en championnat. Une belle performance pour Moussa Maréga, surtout quand on sait que le canonnier des Aigles a raté quelques matches du championnat pour cause de blessure.

Seïbou S.

KAMISSOKO