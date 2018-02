Députés et gouvernement rendent hommage aux deux soldats tués au Mali - abamako.com

News Politique Article Politique Députés et gouvernement rendent hommage aux deux soldats tués au Mali Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | AFP

© AFP par PASCAL POCHARD-CASABIANCA

Cérémonie d`hommage à la 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi tué dans les operations le 8 mai 2014 au Mali

Mardi 13 mai 2014. île méditerranéenne française de la corse . Le ministre français de la défense jean-yves le drian assiste à la Cérémonie d`hommage au 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi tué dans les operations le 8 mai 2014 au Mali. Tweet

Paris,- Les députés et le gouvernement ont rendu hommage mercredi aux deux soldats français tués au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule blindé.



"Nous venons d'apprendre une terrible nouvelle: deux de nos soldats français ont été tués au Mali. Je tiens ici à exprimer notre solidarité à l'égard de nos soldats", a déclarée l'élue LR Véronique Louwagie, en préambule d'une question au gouvernement sur la politique agricole.



Les députés se sont alors levés pour rendre hommage aux soldats en applaudissant.



Intervenant peu après en réponse à une question sur la loi de programmation militaire (LPM), la ministre des Armées Florence Parly, visiblement touchée, a tenu à s'associer "à la très vive émotion qui a traversé notre Assemblée".



Elle a aussi salué "le courage de tous ceux qui dans des pays lointains font rayonner la France, sa voix, au prix de leur vie", suscitant un nouvel hommage debout des députés.



Son intervention sur la LPM a ensuite été interrompue par le président de l'Assemblée nationale François de Rugy à l'issue des deux minutes réservées aux ministres, soulevant des protestations dans l'hémicycle.



"Je tiens à vous dire, mes chers collègues, que le compteur est systématiquement arrêté lorsqu'il y a des hommages qui sont rendus et cela a été fait", a alors affirmé M. Rugy, ses propos étant accompagnés de quelques huées.



Deux soldats français ont été tués et un blessé au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule blindé. Quelque 4.000 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de l'opération antijihadiste Barkhane.

