Communiqué de Maliactu Suite à l’arrestation musclée des trois (3) journalistes par des hommes

Publié le jeudi 22 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Suite à l’arrestation musclée par des hommes en armes dans les locaux de maliactu.net le mercredi 21 février 2018 à 11h, nous apprenons à travers le ministre de la communication du Mali que nos journalistes sont retenus par la police judiciaire dans les locaux de l’ Interpool.



Les trois (3) journalistes (Salif Diarrah, Aliou Hasseye et Issa Coulibaly) auraient été arrêtés à la suite d’une plainte déposée par le Maire de Koumaniana dans le cercle de Niafounké qui aurait fait l’objet d’un chantage de diffusion d’une vidéo compromettante par un réseau Béninois qui usurperait du numéro de contact de maliactu.net.



Le réseau de malfaiteur aurait demandé le paiement d’une rançon de 3 millions de FCFA au profit d’un bénéficiaire identifié au Bénin (par transfert d’argent au Bénin).



Selon les autorités policières, les malfaiteurs auraient utilisé le numéro de contact de maliactu.net (+223 74 02 95 49) disponible sur nos pages Facebook, notre compte Twitter, notre site internet ainsi que sur tous nos supports dans leurs échanges uniquement sur l’application whatsapp.



Nos journalistes ne sont associés ni de près ou de loin à un quelconque réseau de diffusion de vidéos en ligne ou de chantage. Le seul fait d’évoquer le nom de maliactu.net ou même d’utiliser nos locaux sur des communications Whatsapp ne constitue pas de preuve qui impliquerait Maliactu dans cette entreprise.



Les journalistes de Maliactu ont été arrêtés par la force sur leur lieu de travail par quatre (4) policiers armés en civil sans mandat de d’emmener. Tout le matériel du travail (ordinateurs, microphones, caméras, téléphones etc) de la rédaction ont également été emmené.



La rédaction de maliactu.net condamne cette arrestation musclée de ses journalistes dans l’exercice de leur fonction et demande leur libération immédiate.



Nous ne comprenons pas cet acharnement sur nos journalistes qui font l’objet de menaces quotidiennes.



Les journalistes ne sont pas responsables des supports de communication et doivent pas être inquiétés dans l’exercice de leur fonction.



Par ailleurs, la direction de maliactu.net est disponible pour répondre à toutes plaintes et interrogations devant les juridictions compétentes du Mali.



La Rédaction