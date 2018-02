Trois clubs maliens sur 4 disent adieu aux compétitions africaines dès les tours préliminaires - abamako.com

Trois clubs maliens sur 4 disent adieu aux compétitions africaines dès les tours préliminaires
Publié le jeudi 22 fevrier 2018

© aBamako.com par A S

AS Réal tenue en échec par Ministère du feu et des miracles (MFM) du Nigeria

Pour le compte des matches aller des tours préliminaires de la ligue des champions, l`AS Réal tenue en échec par Ministère du feu et des miracles (MFM) du Nigeria le Dimanche 11 Février 2018. Tweet

Le Stade malien de Bamako et l'AS Réal ont tous dit adieu à la ligue des champions dès les tours préliminaires. Au match aller à Bamako, le Stade malien et l'AS Réal ont tous été tenus en échec avec un score identique de 1-1. Au Match retour, le stade malien et l'AS Réal se sont tous inclinés 0-1 respectivement en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Les deux représentants du Mali en ligue des champions disent ainsi adieu à la compétition dès les tours préliminaires.



En coupe CAF, le Djoliba AC a bénéficier du forfait de son adversaire du Liberia pour passer au second tour. Le deuxième représentant du Mali en coupe CAF, les Onze créateurs, tenus en échec à Bamako 1-1 au match aller, les Onze Créateurs se sont inclinés chez son adversaire en Algérie par 0-2. Cette défaite élimine également les créateurs de Niaréla.



Parmi nos représentant, seul le Djoliba AC passe au tour suivant des compétitions africaines, et il faut le préciser sans jouer. Trois de nos clubs sur quatre disent ainsi adieu aux compétitions africains des clubs.



Les dirigeants et supporteurs de nos clubs doivent tirer toutes les conséquences de ces éliminations prématurées parce que c'est la conséquence du manque compétition au Mali dû aux querelles stériles des dirigeants qui ignorent qu'un club de football est créer pour jouer au ballon et non pour s'atteler aux querelles inutiles.



Fsanogo/aBamako