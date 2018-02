Compétition interclubs de la CAF : Les contreperformances des clubs maliens - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Compétition interclubs de la CAF : Les contreperformances des clubs maliens Publié le jeudi 22 fevrier 2018 | Soleil Hebdo

Tweet

Les blancs de Bamako se sont inclinés devant le WAC d’Abidjan 1-0 en match retour joué le mardi dernier en Cote d’Ivoire et les Onzes créateurs de Niaréla de leurs coté ont été battu par le CR Belouizdad sur le score de 2-0 mardi soir lors du match retour.



En effet, les équipes Maliennes se sont faites éliminés depuis le match allés où elles ont été accrochées (1-1) rejoint au score en 2e mi-temps, surtout dans les ultimes minutes du temps additionnels pour les Blancs de Bamako et à l’heure du jeu pour les Créateurs. Disputés les manches retour ce mardi, en Coupe CAF les Onze Créateurs n’ont pas pesé bien lourds car mené très rapidement au score par les Algériens du CR Belouizdad, but de Sofiane Bouchar à la demie heure du jeu (30′) score à la mi-temps. En 2e période les Maliens tenterons de revenir au score mais rien à faire ils vont perdre tout espoir à la 67e mn sur un coup de boutoir d’Ali Lakroum, malgré des timides réactions des Onze, l’équipe Algérienne gérera son avance jusqu’à la fin du match score final 2-0 pour les locaux.



En ligue des champions, le match retour Stade Malien de Bamako et William ville Athletic Club(WAC) a tenu toutes ses promesses. Car les Blancs de Bamako ont tenu tête aux Ivoiriens en faisant jeu égal pendant une bonne partie du match, mais se font rattraper par leurs errements défensifs en craquant comme au match aller à la fin du match grace à la realisation de Roland Zan Bi IRIE. Sans totalement dominer toute la partie avec quelques situations de but encore une fois les Ivoiriens du WAC ont su faire l’essentiel en marquant au bon moment pour confirmer leur qualification.



Quand aux rouges de Bko (Le DJOLIBA AC) ils connaissent déjà leur Adversaires il s’agit des Rwandais de l’Armee Patriotique du Rwanda (APR lFC) ils ont élimines l’équipe Réunionnaise D’ANSE 4-0 et 2-1 au match. Le Djoliba AC est donc averti pour peaufiner une bonne préparation afin de maintenir le football malien dans le cercle fermé des 12 pays ayant le droit de donner 4 Clubs en Compétition Interclubs de la CAF.



Les raisons des échecs des clubs Maliens en compétitions Africaines, ce sera dans nos prochaines parutions avec les détails.



Ousmane Traore dit Man