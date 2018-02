Aide aux démunis : Les enfants de l’école Kalanso font parler leur cœur - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Aide aux démunis : Les enfants de l’école Kalanso font parler leur cœur Publié le jeudi 22 fevrier 2018 | Le Républicain

Tweet

Le gouvernement des enfants de l’espace éducation école internationale Kalanso dans sa lutte contre l’indigence et le rejet des enfants vivants avec des handicaps et ceux en situation difficile a offert d’importants lots de matériels et de vivres aux enfants de l’Amaldeme, de l’Institut des jeunes aveugles du Mali et de l’association Siguidiyaton. C’était le Vendredi 16 Février 2018 dans l’enceinte de l’établissement sous la houlette de Nadine Sanoh et Wessene Diallo Directrices de Kalanso I et II, du président de l’Association des parents d’élèves de Kalanso et devant un parterre d’élèves et d’encadreurs des structures bénéficiaires.



A l’école Kalanso, le mot solidarité vaut son pesant d’or et même après le mois de la solidarité le ministre de la solidarité du gouvernement des enfants de cet établissement fait des heureux au niveau des couches défavorisées. Depuis quelques années, les enfants de l’école Kalanso ont initié, une règle qui est devenue une tradition. Ils organisent des collectes de fonds avec l’appui des parents et des encadreurs pour les offrir aux enfants qui sont dans le besoin.



Dans son allocution, Emmanuel Sanou le premier ministre du gouvernement des enfants de l’espace éducation école internationale kalanso a signalé que la solidarité est un acte fort qui a pour principe d’aider et de partager avec les autres le peu qu’on possède pour leur rendre le sourire. Selon elle, ce qui fait de nous des êtres humain est le bonheur de partager et que celui qui ne partage pas est un infirme de ses émotions.



« On a rarement l’occasion de poser des grands gestes de bonté mais on a tout les jours la chance d’en poser des petits et moi en mes camarades viennent d’en faire un qui certainement fera plaisir à ceux qui sont dans le besoin » a précisé Emmanuel Dembelé. Kadiatou Tamboura le ministre de la solidarité du gouvernement des enfants de kalanso a donné les détails de la collecte des dons à laquelle tous les élèves ont participé. Mamadou Touré le représentant des bénéficiaires s’est réjoui de l’élan de solidarité des enfants de l’école kalanso à l’endroit d’autres enfants qui n’ont pas eu la même chance qu’eux.



« Cette solidarité des maliens envers les maliens prouve que les maliens peuvent contribuer graduellement à la réduction de l’extrême pauvreté rien que par des gestes du genre ». Il a convié le gouvernement et les autres écoles du Mali à s’inspirer des élèves de kalanso. Mme Nadine Sanoh, Wessene Diallo et le président des parents d’élèves de kalanso ont rassuré que le geste de solidarité qui est érigé en règle au sein de l’établissement continuera à l’endroit des démunis.



Moussa Samba Diallo