Goundam : Moment de panique Publié le jeudi 22 fevrier 2018 | L'Essor

Cette première quinzaine du mois de février n’a pas connu de répit sur le plan sécuritaire dans le Cercle Goundam. Lundi dernier entre Tonka et Goundam, près d’une centaine de forains, qui circulaient à bord de camions, sur des motos, ou autres moyens de transport ont subi des braquages. Certains assurent qu’ils ont été torturés après avoir été dépouillés de tous leurs biens.

L’imam de la grande mosquée de Goundam après un service de dépannage sur son véhicule, s’est aventuré sur la voie Goundam-Tonka pour un essai. Il a été arrêté par des bandits, qui après lui avoir pris son argent et son téléphone portable, ont tenté d’enlever son véhicule, sans y parvenir.

Il est établi qu’un groupe de bandits armés isolés sème la terreur sur l’axe Goundam-Tonka et parvient à déjouer la vigilance des forces armées qui pourtant patrouillent incessamment dans la zone. Les vendeurs de poisson en provenance de Tonka, qui assurent le ravitaillement de la population de Goundam, ont été dépouillés de leurs recettes et dépossédés de leurs motos.

Tôt vendredi matin, une sérieuse alerte a effrayé la population de Goundam. Des colonnes de véhicules Pick-up équipés d’armes lourdes, auraient été aperçues à 35 km de la ville dans les environs de Deyber, selon une source. D’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Quelle est leur intention ? Telles étaient les questions que la population de Goundam très inquiète, se posait.

Tous les services ont été paralysés. La foire hebdomadaire a connu très peu d’affluence. Les élèves ont précipitamment quitté les classes pour rentrer chez eux. Les rues sont restées calmes. Tout le monde tendait l’oreille dans l’espoir d’avoir des informations qui soulageraient.



Almahadi A. TOURÉ

AMAP-Goundam