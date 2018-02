Economie et Finances du Mali : Le processus budgétaire 2019 est mis sur orbite - abamako.com

L’Hôtel Azalaïl Salam a servi de cadre le jeudi 22 février 2018 aux travaux de lancement du processus budgétaire 2019. Organisée par la Direction Générale du Budget, la rencontre dont l’ouverture a été placée sous la présidence du ministre Dr Boubou Cissé de l’Economie et des Finances, a revêtu un caractère particulier en ce sens qu’elle s’est démarquée des éditions antérieures.



En effet, les travaux ont été marqués par l’organisation de panels, au cours desquels des hauts responsables de l’administration en générale et de l’administration financière en particulier, ainsi que les partenaires techniques et financiers ont pu échanger pendant toute la journée.

« Ce changement de format vise à engager des échanges de haut niveau beaucoup plus interactifs, et de partage d’expériences des uns et des autres en vue d’améliorer nos connaissances en matière de gestion budgétaire » a déclaré M. Sidiki TRAORE, Directeur Général du Budget, lors de la cérémonie d’ouverture.



Le premier budget en mode programme

La grande innovation de cette année est la réforme budgétaire qui a été achevée en janvier 2018. En effet, le processus budgétaire est désormais basé sur une Gestion Axée Résultat (GAR). Ce premier budget en mode programme permettra de mieux aligner la gestion budgétaire sur les standards internationaux, afin de répondre aux attentes d’amélioration de la performance macroéconomique.



« Ces bons résultats macroéconomiques doivent être consolidés et renforcés à travers une planification budgétaire visant à maintenir la stabilité macroéconomique et à améliorer la qualité de la dépense, tout en utilisant efficacement les ressources disponibles pour une croissance économique durable et inclusive. Le basculement du budget en mode programme introduisant la culture de la GAR devra participer grandement à cet objectif. », a déclaré Madame Zamilatou CISSE, secrétaire générale du ministre de l’Economie et des finances et représentante du ministre.



Panels, présentations et débats



Cette année quatre (4) thèmes portants sur le processus décisionnel de la politique budgétaire ont été retenus, à savoir : la mise en œuvre du budget programme, la gestion des investissements ; le rôle des acteurs du budget programmes et le cadrage macro budgétaire pour 2019.

De nombreux intervenants ont pris la parole lors des différents panels, notamment les partenaires techniques et financiers représentés par Mme Fabienne MROCZKA, de la Banque mondiale, sur la question des enjeux et perspectives de la décentralisation dans le contexte de la mise en œuvre du budget programme. On retient aussi les interventions de M. Abdoulaye TALL, représentant résident du Fonds Monétaire International (FMI) qui a fait une présentation sur les dépenses et investissements publics au Mali.



Le Mali, bon élève au sein de l’UEMOA

Dans un contexte économique favorable, avec un taux de croissance de 5,3% en 2017 et une inflation maîtrisée à 1%, les perspectives macroéconomiques s’annoncent favorables pour le Mali. L’année 2018 sera animée d’un double objectif visant à poursuivre l’amélioration de l’exécution budgétaire ainsi que la qualité des dépenses et les perspectives pour l’année 2019 s’annoncent bonnes.

« En 2019, les perspectives macroéconomiques du Mali s’annoncent favorables, malgré un léger repli du taux de croissance réel projeté à 4,7% contre 5,0% prévu en 2018. Quant à l’inflation, elle est prévue à 1,6% en 2019 contre 1,3% en 2018. », a déclaré Madame Zamilatou CISSE.



André SEGBEDJI/abamako.com