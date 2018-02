Gestion intégrée des ressources en eau : Amadou Tidiane Dansoko de Malijet.com remporte le 1er prix catégorie presse en ligne - abamako.com

Gestion intégrée des ressources en eau : Amadou Tidiane Dansoko de Malijet.com remporte le 1er prix catégorie presse en ligne Publié le jeudi 22 fevrier 2018

Lancé en novembre dernier les lauréats du concours sur les changements climatiques et la gestion intégré des ressources en eau organisé par wetlands international ont reçu leur prix hier. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l’économie numérique et de la communication. Outre le secrétaire général, cette cérémonie a enregistrée la présence de l’ambassadeur des pays bas et du coordinateur national de wetlands international.

L’objectif de ce concours était de contribuer à la promotion d’un journalisme professionnel, sensible aux changements climatiques et la gestion intégré des ressources en eau. Cette compétition qui était ouverte à tout journaliste professionnel exerçant dans un organe médiatique public ou privé du Mali, s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de wetlands qui vise à contribuer à la promotion d’un journalisme professionnel sur la GIRE. Il faut rappeler que la première phase de ce concours a été la formation d’une trentaine de jeunes journalistes sur la gestion intégré des ressources en eau à la faveur d’un atelier résidentiel à Selingué. Pour plus de transparence, les œuvres ont été examinées par un jury de journalistes professionnels qui se sont réservé le droit de ne pas attribuer un prix dans une catégorie quelconque lorsqu’il estime que les productions présentées ne sont pas d’une facture professionnelle. Les lauréats de ce concours ont reçu des prix allant d’un ordinateur portable à un appareil photo numérique ainsi que des téléphones portables suivant le rang.