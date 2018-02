Communiqué de presse : La Maison de la presse alarmée et inquiète - abamako.com

Bamako le 21 février 2018 – La Maison de la presse à appris avec consternation et inquiétude l’arrestation/enlèvement de 3 journalistes à leur rédaction le mercredi 21 février 2018.



La Maison de la presse ne comprend ni les motifs, ni la manière, puisque selon les premiers découpages que nous avons fait, il ressort qu’aucune convocation ou citation n’a été servie.



La Maison de la presse est au regret d’assimiler cet acte à un enlèvement. Et dans ce cadre, elle fait appel aux autorités pour une désescalade dans les pressions et menaces contre la presse.



Par la même occasion, la Maison de la presse condamne avec la dernière rigueur ces méthodes qui n’honorent pas notre pays.



La Maison de la presse en appelle aux autorités pour s’impliquer afin que des attitudes du genre ne se voient plus chez nous.



La Maison de la presse