Ouvrages d’art : Les travaux du Seuil de Kourouba estimés à plus de 67 % - abamako.com

Les travaux de construction du seuil de Kourouba, à environ 50 km en aval du barrage de Sélingué avance à hauteur de souhait. Les œuvres sont estimées à la date du 10 février à plus de 67 %.



L’information a été donnée à la réunion de la Commission de gestion des eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala (CGSEM). Le Seuil est placé sous le contrôle de l’Office de développement rural de Sélingué (ODRS) dont la première vocation est de permettre le rehaussement du plan d’eau du Sankarani pendant la période d’étiage, l’alimentation des chenaux du périmètre de Maninkoura, irrigué par pompage électrique.



En plus de la sécurisation de l’approvisionnement du périmètre existant de Maninkoura pour la culture de contre-saison, il permettra de faciliter l’aménagement d’un potentiel irrigable de 5500 ha de plaines le long de la rivière Sankarani en aval du barrage de Sélingué et en amont de la confluence avec le Niger.







Impact sur la production agricole



Le Seuil de Kourouba permettra l’extension de superficies aménagées avec l’augmentation de la production et de la productivité. De plus, la réalisation du pont-barrage sur le Seuil de Kourouba contribuera au désenclavement de Kourouba et Maninkoura et de quelques villages périphériques. Cet ouvrage permettra en particulier une liaison directe avec la RN7 et Bamako, en évitant le détour par Sélingué.



Le site choisi pour l’implantation du Seuil de Kourouba permet de disposer d’une chute nette de l’ordre de 2,50 à 3 m qui pourra assurer, moyennant l’installation de turbines hydroélectriques à très basse chute, la production d’énergie électrique.



En ce 10 février 2018, l’état d’avancement des travaux est de 67,02 % pour un délai consommé de 66,40 %.



Ousmane Daou