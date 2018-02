Salon International de l’Industrie du Mali : Un grand rendez-vous des industriels - abamako.com

Salon International de l'Industrie du Mali : Un grand rendez-vous des industriels Publié le vendredi 23 fevrier 2018 | Le Fondement

Le lundi 19 février 2018, à l’Hôtel Radisson Blue le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, en commun accord avec la partie turque, invitée d’honneur, du Salon International de l’Industrie du Mali (SIM 2018), prévu les 19,20 et 21 avril prochains au Parc des expositions de Bamako, et les autres partenaires a lancé officiellement, sous l’égide du Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, le compte à rebours de ce 1ersalon.



L’objectif de ce lancement, en prélude du Salon International de l’Industrie du Mali (SIM 2018), prévu les 19,20 et 21 avril prochains, est de faire une campagne de mobilisation autour de l’événement, à travers notamment l’information du public cible, à savoir le Secteur privé, la Société civile, les Partenaires techniques et financiers ainsi que la presse.



En présence de plusieurs membres du Gouvernement dont le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, des députés de l’Assemblée nationale, des représentants corps diplomatiques accrédite au Mali, du Président du CNPM, Mamadou Sinsi Coulibaly, des industriels et plusieurs autres invités, le Premier ministre lance le compte à rebours pour 60 jours de mobilisation et d’information sur le SIM. Un rendez-vous de haut niveau pour les industriels maliens et ceux de l’étranger, une première au Mali, qui a été initiée pour valoriser les industries maliennes.



Selon le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, en charge de l’Industrie, le Salon International de l’Industrie du Mali est un projet structurant dont l’objectif principal est d’accentuer l’attractivité de notre pays pour l’investissement direct étranger (IDE), afin de conforter le dynamisme de son secteur secondaire actuellement peu productif et très faiblement compétitif. Selon lui, il vise avant tout à atténuer le paradoxe inacceptable qui fait du Mali un réservoir fabuleux de ressources naturelles et le plus gros importateur de produits finis de la sous-région.



Il s’agira, a-t-il ajouté, donc de partager avec le reste du monde le potentiel de notre pays en matière de développement industriel et les opportunités qu’il offre et qui plaident en sa faveur pour qu’il soit une destination d’affaires privilégiée. « Notre ambition est de faire du SIM un tremplin décisif pour réussir notre décollage industriel, un rendez-vous du donner et du recevoir dont le but ultime est d’élargir significativement notre base manufacturière, créer des bassins d’emplois décents et durables pour notre jeunesse et convertir utilement nos multiples atouts naturels pour le bonheur de nos compatriotes », a-t-il soutenu.



Le président du Conseil national du patronat du Mali, Mamadou Sinsi Coulibaly, a reconnu que ce salon est le moment propice pour faire des échanges fructueux pour le secteur privé. A l’entendre, les objectifs assignés à ce salon cadrent parfaitement avec la vision de sa structure. Car, selon lui, il s’agit notamment d’instaurer un climat favorable à la compétitivité et de faire de l’industrie le moteur de croissance et de développement économique de notre pays.



Le SIM 2018, c’est un partenariat prometteur avec la Turquie, 1ère puissance économique du Moyen-Orient, 7èmepuissance économique européenne et 16èmemondiale.



Pour ce qui lui concerne, l’ambassadeur de la Turquie au Mali, Hikmet Renan Sekeroglu, a dit que la Turquie en tant qu’invitée d’honneur prendra part à cette grande organisation avec plusieurs opérateurs économiques dont chacun de ses acteurs possède une large expérience et constitue l’un des piliers de l’industrie en Turquie dont les progrès industriels dans les deux dernières décennies inspirent la plupart des pays en voie de développement. Avant de révéler que le Président turc effectuera très prochainement une visite officielle au Mali, afin de renforcer davantage la coopération qui existe entre les deux pays.



Par ailleurs, la présidente de la Commission d’organisation, Mme Fatoumata Siragata Traoré a fait savoir que ce SIM réunira des personnalités africaines et internationales, plus de 300 patrons industriels du Mali, d’Afrique et du monde. Et de préciser qu’au programme de trois (3) jours d’échanges, il est prévu de la cérémonie d’ouverture sous la présidence du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita ; des panels thématiques ; des rencontre B to B entre les patrons industriels ; des expositions de stands ; visites de sites et d’entreprises (Office du Niger, Zones industrielles).



G. COULIBALY