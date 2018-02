L’Adema et la présidentielle de 2018 : Dioncounda, le Valentin de l’Adéma politicienne, fait de la résistance - abamako.com

Publié le vendredi 23 fevrier 2018 | Le Point

Mercredi nuit, l’Adéma tablait sur l’épineux choix de son candidat pour Koulouba en juillet prochain. Seulement, celui qui fait office de premier choix est de plus en plus réticent.



Dioncounda Traoré puisqu’il s’agit de lui, est le profil désigné par le parti de l’Abeille pour le palais présidentiel. Après la mise en garde de Soumeylou Boubèye Maïga pour clarifier les positions, l’Adéma s’active. Avec les intentions affichées de part et d’autre, la ruche entendait trancher la question. Seulement le plan était que le Pr. Dioncounda Traoré soit là pour se mettre devant l’histoire du peuple Adéma.



Cependant, celui qui faisait office de Valentin de l’abeille politicienne a décliné le pot de miel qui lui a été présenté. L’ancien chef de l’Etat Dioncounda Traoré durant la transition n’est pas venu au rendez-vous censé sceller son union à la ruche pour un mandat présidentiel en bonne et due forme. Ce n’est pas la première fois qu’il prenait à contre-pied ses camarades. Il a agi délibérément provoquant une douche froide sur les abeilles présentes au siège.



La star du jour posera un lapin à ses compagnons à un moment si important de la vie des abeilles. Pourtant, l’emblématique figure de Nara est même le choix du Groupe parlementaire Adéma. Depuis pratiquement une année, le remplaçant d’ATT a été démarché pour devenir le porte-étendard du parti. Promettant venir à Bamako Coura pour en parler, il sera titulaire aux abonnés absents. Même la nuit du mercredi, il n’a pas été là jusqu’à 21 h 42 fin de la session extraordinaire organisée par rapport à lui.



Mais les cadres du parti ont fini par trancher : l’Adéma aura un candidat consensuel. Autrement dit IBK ne sera pas le choix des ruchers. Les tisserands sauront apprécier ! Pour l’heure, avant l’ouverture des primaires, une délégation du CE entend ouvrir un cadre d’échanges permanent avec Dioncounda Traoré, premier choix. Il a toujours refusé au motif qu’il ne souhaite pas être en lice face à l’actuel locataire de Koulouba



Comme pour dire que l’ouverture des primaires n’est pas la priorité des abeilles pour l’heure. En attendant Dramane Dembélé qui était sur les lieux suit la chose de près. Il a indiqué ne pas se présenter à la seule condition que Dioncounda ne cède aux bourdonnements séduisants des abeilles.



I.K