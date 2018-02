Lutte contre les conflits inter et intra-communautaires dans la région de Mopti : La jeunesse Ginna Dogon s’engage - abamako.com

Lutte contre les conflits inter et intra-communautaires dans la région de Mopti : La jeunesse Ginna Dogon s'engage Publié le vendredi 23 fevrier 2018 | Le Pays

Dans le cadre de la 5ème édition des journées culturelles Dogon, le bureau des jeunes de Ginna Dogon a tenu une conférence débat le mercredi 21 février 2018 dans la salle Sory Bamba de Mopti. Animée par Paul Traoré, ladite conférence avait pour thème : « le rôle de la jeunesse dans la gestion et prévention des conflits inter et intra-communautaires ».



C’est dans une joie conviviale que le maire délégué de l’état civile de la commune urbaine de Mopti, Albassa Mahamane a salué la jeunesse Ginna Dogon pour le choix du thème. Depuis des années, les conflits inter et intra-communautaires divisent le peuple malien. La jeunesse a, selon lui, un important rôle dans la lutte contre ces maux. Aux dires du maire Albassa Mahamane, les jeunes de la région de Mopti sont condamnés à travailler main dans la main pour que la paix règne.



Quant à Moctar Sanankoua, représentant du mouvement ‘’les frères réunis Dogon-Bozo-Sonrhaï, il a félicité ses cousins Dogon avant de laisser entendre que la célébration de la culture au Mali est un devoir de mémoire et un moyen de pouvoir mettre en exergue nos valeurs sociétales qui, jadis faisaient la fierté de toute une Nation. Il a, par la suite encouragé la jeunesse Ginna Dogon dans sa lutte contre les conflits inter et intra-communautaires.



A son tour, Casimir Somboro, le président des jeunes de Ginna Dogon non moins représentant du collectif des associations culturelles de la région de Mopti a, avant tout propos, précisé que le thème : « le rôle de la jeunesse dans la gestion et prévention des conflits inter et intra-communautaires » est plus qu’intéressant. Il ajoute que la région de Mopti est beaucoup touchée par ces conflits inter communautaires et il faut y mettre un terme. Selon lui, ce sont les jeunes qui doivent être au cœur de cette lutte car ce sont eux les victimes. Casimir Somboro a enfin laissé entendre que la jeunesse de Ginna Dogon est plus que jamais déterminée pour définitivement mettre fin à ces conflits qui créent la haine entre différentes communautés.



Dans son exposé, le conférencier, Paul Traoré, a d’abord signalé que depuis 2011, la cohésion sociale est menacée au centre du Mali à cause des conflits inter communautaires. Il a ensuite non seulement évoqué les causes ; les différents types et les conséquences des conflits inter et intra-communautaires mais aussi le rôle de la jeunesse dans sa prévention.



S’agissant des causes, l’expert Paul Traoré cite le problème foncier, le mauvais partage de l’héritage, le problème de leadership…Aux dires du conférencier, il y’a plusieurs types de conflits que sont les conflits internes, les conflits ouverts et les conflits violents.



Selon Paul Traoré, la jeunesse a un important rôle à jouer dans ce sens. Il estime qu’après constat d’une situation anormale entre deux communautés, les jeunes doivent alerter les autorités coutumières, religieuses et administratives. « Quand des conflits naissent entre deux communautés, les jeunes doivent s’ériger en leaders circonstanciels pour pouvoir les résoudre », a conseillé le conférencier.



Selon Paul Traoré, il y’a plusieurs méthodes d’intervention comme la négociation, l’arbitrage, la médiation. Il a enfin précisé que l’intervenant doit garder la neutralité.







Envoyé spécial à Mopti, Boureima Guindo