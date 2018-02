Anniversaire de la Rentrée littéraire du Mali : Dix ans déjà ! - abamako.com

A l’occasion du 10e anniversaire de la Rentrée littéraire du Mali. Une édition spéciale a été organisée à Bamako avec l’organisateur de la manifestation, Ibrahima Aya, également écrivain et fondateur des éditions Tombouctou et Ousmane Diarra, romancier, auteur entre autres de «La route des clameurs»publié dans la collection «Continents noirs» chez Gallimard.











Saluée pour la réussite connue dès sa première édition en 2008, la Rentrée littéraire fait désormais du Mali un des grands rendez-vous de la célébration et de la diffusion de la création littéraire et intellectuelle en Afrique.



La Rentrée littéraire du Mali a donc 10 ans !Cela vaut bien une édition spéciale pour marquer l’anniversaire d’une success-story. Un grand moment de rétrospective, de prospective et de fête !



Pour commémorer ce moment unique, la Rentrée littéraire du Mali a choisi pour thème l’esprit même de l’événement : le lien ! En écho à la chanson L’humanité est un lien – Maayayejuruye.Car, la création est aussi lien… C’est choisir de partager les savoirs entre tous… C’est explorer les potentialités et les faiblesses de nos sociétés… C’est oser parler à haute voix d’amour, d’espoir et de paix, refuser le fanatisme et l’ignorance… C’est aussi accepter la contradiction.



Organisée jusque-là à Bamako, la rentrée littéraire s’étend à l’occasion de ses 10 ans aux très emblématiques cités des manuscrits que sont Tombouctou et Djenné.



Le lien avec l’extérieur est également mis à l’honneur à travers des «ponts littéraires» avec plusieurs pays, représentants les cinq continents.



Ina Danté Sangaré



Copyright Malijet © 2008 - 2018. Tous droits réservés