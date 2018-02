Arrestation de journalistes : Trois de nos confrères en ligne de mire - abamako.com

News Société Article Société Arrestation de journalistes : Trois de nos confrères en ligne de mire Publié le vendredi 23 fevrier 2018 | Le credo

La nouvelle s’est vite rependue dans la ville comme une poudre d’escampette .Les premiers éléments d’enquête concernant les trois journalistes spécialisés dans la presse en ligne interpellés ce matin Les trois journalistes ont été arrêtés à l’ACI 2000 dans les locaux de Maliactu. D’aucuns disent que C’est à la suite d’une plainte pour chantage à caractère pornographique à l’endroit du Maire de la commune de Koumera dans le cercle de Nianfunké qu’ils ont été interpellés.











Ils réclameraient la somme de deux à trois millions de nos francs audit Maire contre la non diffusion d’une vidéo pornographique le concernant. D’autres sources révèlent que c’est l’affaire montée de toute pièce contre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Mamould ben katra .

toujour est-il que dans la matinée, les hommes armés à bord d’un véhicule immatriculé AS7335MD sont auraient investir les locaux de maliactu.net pour enlever trois (3) de nos confrères. Il s’agit de Salif Diarrah, Aliou Hasseye et Issa Coulibaly.



Selon nos sources, ces trois journalistes ont été arrêtes par l’Interpol pour des fins d’enquête. En tous cas, seule la force reste à la loi. Chassons raison garder afin que la lumière soit faite sur cette affaire.



Affaire à suivre…..



La Rédaction