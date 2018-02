Lutte du G5 Sahel contre le Terrorisme : La Coj-G5 joue sa partition - abamako.com

Lutte du G5 Sahel contre le Terrorisme : La Coj-G5 joue sa partition
Publié le vendredi 23 fevrier 2018

La Maison de la presse de Bamako a servi de cadre ce vendredi 16 février 2018 pour la cérémonie de présentation de la Coordination des journalistes du G5 Sahel(Coj-G5 Sahel) aux autorités, aux partenaires techniques et financiers et à la presse. Pour la paix, la sécurité et le développement, les journalistes du G5 Sahel entendent accompagner, à travers leurs moyens de communication, les chefs d'État du G5 Sahel pour l'atteinte des principaux défis et actions prioritaires du G5 Sahel au sahel.



À noter que ces principaux axes s'articulent autour de la défense, la sécurité, la gouvernance, des infrastructures et de la résilience de la population.



Placée sous la haute présidence du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, la cérémonie a été présidée par son représentant, Issa Diarra, chef de cabinet à la Primature, en présence d' Hamidou El Hadji Touré coordinateur national des journalistes du G5 Sahel, d'Hollenville, ambassadeur de l'Union européenne, du représentant du président de la Maison de la presse, des partenaires techniques et financiers pour une force conjointe des 5 pays membres du Sahel.



Au cours de cette cérémonie de présentation, les participants ont eu droit à une projection d’un film d'une quinzaine de minutes expliquant les différents plans à problèmes auxquels les pays sont confrontés.



Au plan physique, on a l'immensité des superficies des 5 pays membres, au plan socio économique, il y a une faible couverture en infrastructures, transports, mais aussi une insécurité alimentaire quasi chronique. Au plan sécuritaire dans sur lequel il n'est caché à personne que ces pays sont frappés par le terrorisme et la criminalité transnationale organisés.



Dans son intervention, le coordinateur national des journalistes du G5 sahel a d'abord remercié et salué les partenaires techniques et financiers pour les efforts consentis en faveur de la paix et la sécurité avant d'indiquer que les journalistes s'attèleront pour la réussite du groupement. Il a également rappelé les objectifs spécifiques : appuyer les initiatives de communication et les politiques du G5 Sahel en conformité avec la coordination régionale. Il s’agira aussi d'appuyer les politiques nationales de lutte contre le radicalisme, combattre l'extrémisme violent et le terrorisme, d'appuyer le plan national de sécurité, la recherche de la paix et la cohésion sociale à travers la mise en œuvre de l'Accord d'Alger et d'offrir un cadre stratégique pour améliorer la vie de la population.



Invités pour la circonstance, l'ambassadeur de l'Ue et le représentant du Premier ministre se sont réjouis de la mise en place de la coordination.



Enfin, ils ont tous renouvelé leur partenariat et leur confiance à la presse dans le but de travailler main dans la main pour une paix durable aux frontières et dans toute la bande sahélo-saharienne.



Nia Dialla KEITA