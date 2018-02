Attaques au Mali et au Burkina : Le mouvement djihadiste Ansarul Islam dans la liste noire du département d’Etat - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Attaques au Mali et au Burkina : Le mouvement djihadiste Ansarul Islam dans la liste noire du département d’Etat Publié le vendredi 23 fevrier 2018 | kibaru

Tweet

Le mouvement djihadiste burkinabé Ansarul Islam, responsable d’un certain nombre d’attaques au Mali et au Burkina Faso, a été classé par le département d’Etat américain comme «terroriste international expressément désigné » en anglais Specially Designated Global Terrorists ou (SDGT). Cette situation impose des sanctions ciblées à l’endroit des responsables de ce mouvement. Ils sont reconnus d’avoir commis, ou hautement susceptibles de commettre des actes de terrorisme qui menacent la sécurité des ressortissants des États-Unis ou la sécurité nationale, la politique étrangère ou l’économie des États-Unis.



A travers ces désignations, les ressortissants américains sont généralement interdits de se livrer à des opérations ou à des transactions avec les responsables de ce mouvement. Tous leurs biens et intérêts liés à ces biens relevant de la juridiction des États-Unis sont gelés de facto.



Il s’agit d’un moyen destiné à priver Ansarul Islam des ressources dont il a besoin pour planifier et mener de nouvelles attaques terroristes.



Ce mouvement basé principalement au Burkina Faso a fait son apparition en 2016. Le groupe a lancé de nombreuses attaques dans le nord du Burkina Faso près de la frontière avec le Mali, y compris une attaque contre une escouade de l'armée qui a tué une douzaine de soldats, en décembre 2016, l'une des attaques les plus meurtrières contre l'armée burkinabé. Ansarul Islam a également mené des opérations en février 2017 dans deux commissariats de police du pays et serait responsable du meurtre en mars 2017 d'un directeur d'école et d'un autre homme à Kourfayel, au Burkina Faso.



Précédemment dirigé par Ibrahim Malam Dicko – succédé par son frère Jafaar après son décès d’une maladie – le mouvement est allié à la Katiba d’Ançar Dine du Macina dont les deux leaders ont déjà été des compagnons d’infortune dans les geôles maliennes. Ensemble, ils ont planifié de nombreuses attaques en territoire malien notamment dans les régions du Centre. Ils entendaient ainsi restaurer le califat du Macina, un empire peul du XIXème siècle. Pour l’heure, ce mouvement n’a toujours pas officiellement prêté allégeance à l’une des deux organisations djihadistes actives dans le Sahel à savoir Al-Qaïda et Etat islamique. Cependant, il n’est pas exclu que leurs éléments s’allient pour perpétrer des attaques. A noter aussi dans cette liste figurent des Maliens tels que Iyad Ag Ghali et son mouvement Ançar Dine ainsi que la brigade des enturbannés de Mokhtar Belmokhtar dont la fusion avec le Mujao a donné naissance à Al-Mourabioune.



Les désignations de terrorisme exposent et isolent les organisations et les individus et leur refusent l'accès aux États-Unis et à leur système financier. Elles aident également les Etats à lutter contre le terrorisme.