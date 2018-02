CAFO Du Mali : La Nouvelle Patronne Défonce La Porte Et S’installe - abamako.com

CAFO Du Mali : La Nouvelle Patronne Défonce La Porte Et S'installe Publié le vendredi 23 fevrier 2018 | Le Pays

Après avoir gagné le procès contre la ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Dembélé Ouelematou Sow, la nouvelle présidente de la coordination des associations et ONG féminines du Mali (CAFO) accompagnée par un huissier de justice et des éléments des forces de sécurité a défoncé ce jeudi matin, la porte de l’association pour s’installer.

Cette manière forte fait suite au refus catégorique du clan Oumou Touré de vider les lieux. Déterminée à aller au bout, Mme Dembélé Ouélématou Sow et son équipe ont pris les commandes de la puissante CAFO.

Dily Kane