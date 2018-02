Le GSIM revendique l’attaque qui a tué deux militaires français au Mali - abamako.com

Le GSIM revendique l'attaque qui a tué deux militaires français au Mali Publié le vendredi 23 fevrier 2018 | AFP

Trois soldats français tués dans le nord du Mali, un lourd tribut pour Barkhane

Nouakchott - Le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM) a revendiqué vendredi l'attaque qui a couté la vie à deux militaires français dans le nord du Mali, rapporte l'agence en ligne privée mauritanienne Saharamedias, citant un communiqué du groupe.



Le groupe dirigé par le touareg malien Iyad Ag Ghali précise que l'attaque a eu lieu entre Gao et Ménaka.



Deux soldats français ont été tués et un blessé mercredi dans l'explosion d'une mine artisanale dans le nord-est du Mali, une zone frontalière du Niger réputée servir de refuge à des groupes jihadistes que la force conjointe du G5 Sahel s'est donnée pour mission de chasser.



"C'est avec une très vive émotion que le président de la République a appris la mort en opération de deux militaires tués ce matin au Mali dans l'attaque à l'engin explosif improvisé de leur véhicule blindé", avait annoncé l'Élysée dans un communiqué.



Quelque quatre mille militaires français sont déployés au Sahel pour l'opération antijihadiste Barkhane. Ces deux décès portent à douze le nombre de militaires français tués depuis le lancement de Barkhane, à l'été 2014.



