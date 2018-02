Feuilleton judiciaire autour de 200 KG d’or : Alpha Oumar Konaré et Adam Ba cités à comparaite devant le tribunal de la Commune V - abamako.com

Publié le samedi 24 fevrier 2018

Feuilleton judiciaire autour de 200 KG d'or : Alpha Oumar Konaré et Adam Ba cités à comparaite devant le tribunal de la Commune V

© Autre presse

Alpha Oumar Konaré

Alpha Oumar Konaré

Président de la République du mali de 1992 à 2002

L’ancien président de la république, Alpha Oumar Konaré et son épouse Adam Ba sont cités à comparaitre devant le tribunal de la Commune V dans une affaire de 200 kg d’or. Il s’agit d’une plainte en citation directe en date du 9 janvier 2018 de Moussa Diallo, un malien résident en France, pour recel, escroquerie, trafic d’influence et association de malfaiteurs. L’audience de consignation a eu lieu hier, jeudi. Le procès aura lieu le 3 mai prochain. D’ici la Moussa Diallo doit payer 5 millions de FCFA comme frais de consignation.



L’affaire d’escroquerie portant 200 kilos d’or opposant Moussa Diallo, un malien résident en France , à Toriba Diarra, Doussou Doumbia, Ibrahim Bah et Salim Doucoure (l’ancien président du conseil des Maliens de la Guinée Conakry) continue de défrayer la chronique dans les milieux d’affaires