Commune II du district de Bamako : Des associations rejettent la construction d’un marché à l’Hippodrome pour recaser les commerçants du grand marché - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Commune II du district de Bamako : Des associations rejettent la construction d’un marché à l’Hippodrome pour recaser les commerçants du grand marché Publié le samedi 24 fevrier 2018 | Aujourd`hui

Tweet

“Le quartier Hippodrome et la jeunesse de la commune II disent non à l’entreprise macabre d’installation de marché dans nos rues”, “oui à une solution réfléchie, non au bricolage au nom du président de la République, oui à la solidarité en faveur des sinistrés et déguerpis, non à l’enrichissement des élus de la commune II sur le dos des victimes et des pauvres citoyens…”. Ce sont, entre autres, des slogans qu’on pouvait lire le mercredi dernier sur des affiches au cours d’un sit-in organisé devant la mairie de la commune II par des jeunes de cette localité. Ce, pour dénoncer la construction d’équipements marchands dans certaines rues de cette commune, notamment à l’Hippodrome.



Le sit-in, faut-il le rappeler, se tenait au moment même où les conseillers communaux étaient en conclave pour délibérer sur l’opportunité de construire des magasins dans certaines rues de l’Hippodrome, un quartier résidentiel. Informés de la tenue de ce débat à la municipalité, des habitants du quartier Hippodrome et les riverains des rues concernées par ce projet n’ont pas caché leur opposition et l’ont fait savoir à vive voix devant la mairie.



Interrogé par nos soins, Mamadou Lamine Koné, habitant de l’hippodrome, à la rue 224, président de l’association Hippo verte pour la protection de la nature et de l’environnement, n’a pas caché son désarroi.



Selon lui, leur association a reçu des informations, selon lesquelles, la mairie s’apprête à recaser des commerçants dans les rues 224 et 214 de l’Hippodrome. La rue 224 est située, selon M. Koné, perpendiculairement à la rue Danfaga (la fameuse rue Princesse) et la rue 214 se trouve en face de l’une des directions de la Sotelma. “Cette rue fait dos à l’ambassade du Canada et elle est à côté des ambassades d’Iran, des Pays Bas, de la Belgique et d’un hôtel trois étoiles…Donc en installant ce marché, tout autour de ces représentations diplomatiques et ces hôtels, le maire et ses conseillers vont faire fuir tous ces partenaires de notre commune” a regretté le président de l’Association Hippo Verte.



Il a rappelé que les différents aménagements que leur association est en train de faire dans la rue 224, où un espace vert a été aménagé avec des lampadaires pour servir de lieu de repos pour bon nombre de personnes. ” Nous sommes foncièrement contre ce projet car ils (les élus) soutiennent dans un premier temps que ça sera un marché provisoire, toute chose qui n’est pas faisable. En plus de cela, aucune villa ici n’a été construite sous l’ère Alpha, mais bien avant car tous ceux qui ont construit ici cherchaient un endroit calme. Mais avec le marché, l’endroit sera forcément un nid de bandits ” a déploré M. Koné.



Pour lui, depuis 2014, leur association ne cesse de sonner l’alerte pour la préservation des espaces verts. “Nous avons fait des pétitions dans ce sens, nous avons rencontré le gouverneur du district de Bamako, nous avons été reçus par le chef de Cabinet de Moussa Mara lorsqu’il était à la Primature. Notre combat n’est dirigé contre personne, mais pour la protection de notre environnement” a-t-il ajouté. Pour Mamadou Lamine Koné, si la mairie insiste dans sa démarche de construire ce marché contesté, les membres de leur association ne vont pas rester les bras croisés. “Nous allons utiliser toutes les voies légales de recours et d’ailleurs nous sommes en train de faire mobiliser d’autres associations de la commune II pour nous rejoindre dans ce combat et nous allons constituer aussi un pool d’avocats. Déjà pour le sit-in de ce mercredi, nous avons rédigé une lettre de protestation adressée au gouvernorat avec ampliation à la mairie de la commune” a souligné le président de Hippo verte, tout en regrettant le trafic d’influence que certains membres du conseil communal font avec le nom du président la République, prétextant que c’est lui qui serait derrière ce projet. “Je suis sûr que le président IBK ne va jamais demander de construire un marché entre les maisons dans un quartier résidentiel, donc qu’il l’épargne” a soutenu notre interlocuteur.



Interrogé par nos soins au téléphone, le deuxième adjoint au maire de la commune II, Kaou Touré, a donné sa part de vérité. Selon lui, ce sont les commerçants du grand marché de Bamako qui vont s’installer dans la Rue 214 et non 224 de l’Hippodrome de façon provisoire pour 36 mois, le temps des travaux de la construction dudit marché. Ainsi, à le croire, un autre quartier de la commune II (Sans fil) et des quartiers de la commune III ont été aussi retenus pour recaser ces vendeurs. Il a par la même occasion soutenu que la mairie de la commune II n’est pour rien dans cette initiative. “C’est un projet du ministère des Collectivités territoriales qui nous été soumis. A notre niveau, nous étions obligés de réunir ce mercredi les conseillers pour délibérer. Et à l’issue des travaux, 31 conseillers se sont dit favorables au projet, contre 2 voix et 3 abstentions” a précisé le 2è adjoint. Pour lui, ce projet a d’ailleurs eu l’assentiment des différents chefs de quartier de la commune II. Avant de poursuivre qu’on leur a fait croire que ce sont des installations démontables qui seront posées pour les 36 mois. Pour Kaou Touré, s’il s’agit de faire un choix entre les ambassades et le recasement de ses commerçants, il va plutôt opter pour les commerçants déguerpis. Tout en réfutant que le conseil communal n’a aucun moment associé le nom du président à ce projet.



En tout cas, pour les riverains des rues concernées par ce marché, ils ne vont pour rien au monde assister à la dégradation de leur environnement pour des ambitions mercantilistes. Affaire à suivre.



24Kassoum THERA