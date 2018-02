Notre confrère Fousseiny Maïga décoré - abamako.com

News Société Article Société Notre confrère Fousseiny Maïga décoré Publié le samedi 24 fevrier 2018 | Aujourd`hui

La cérémonie de remise officielle de décorations du ministère des Infrastructures et de l’Equipement s’est déroulée, le mardi dernier, dans les locaux du département en présence du Grand Chancelier des Ordres nationaux, le Général de brigade Amadou Sagafourou Guèye. Elle était présidée par la ministre Mme Traoré Seynabou Diop. Ils sont au total 15 récipiendaires dont cinq élevés au grade de Chevalier de l’Ordre national et dix décorés de la médaille de l’Etoile d’argent du Mérite national avec Effigie Abeille. Parmi eux figure notre confrère Fousseiny Maïga, chargé de mission audit ministère. Il a été décoré de la médaille de l’Etoile d’argent du Mérite national avec Effigie Abeille. C’est le résultat de plus d’une année et demie de service (il y passera 2 ans au mois de juin prochain) en faveur des secteurs de l’Equipement, des Transports et des Infrastructures. Ces efforts sont donc reconnus aujourd’hui par la nation à travers cette distinction honorifique. C’est pourquoi, Fousseiny Maïga a saisi cette opportunité pour adresser ses sincères remerciements au chef du Département, Mme Traoré Seynabou Diop, pour cette marque de considération envers sa personne. Il remercie aussi l’ensemble de la presse nationale pour son soutien et son accompagnement. Cette décoration est dédiée aussi à l’ensemble de ses proches collaborateurs, ceux et celles qui ont toujours travaillé dans l’ombre au service de sa modeste personne.



En tout cas, le jeune chargé de mission est réputé être un grand bosseur. Il est reconnu comme un homme de défis et du travail bien fait. Il a surtout apporté sa touche à la communication du Département depuis son arrivée en 2016.



A.B.H







