Pour la paix et la réconciliation : Sokona Gakou lance la Coupe IBK 2018 en Commune V

Publié le samedi 24 fevrier 2018 | Aujourd`hui

En tant que citoyenne, Sokona Gakou veut contribuer au développement de son pays, le Mali. C’est pourquoi, elle est toujours présente afin de jouer sa partition. C’est dans ce cadre qu’elle avait organisé avec succès le Festival “Mali Débout” pour booster l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale. Cette manifestation qui s’est déroulée en juin 2016 au Centre international de conférences de Bamako (Cicb) restera longtemps gravée dans les annales du Mali puisque l’initiative était vraiment salutaire.



Aujourd’hui, celle qui fut l’animatrice vedette de la télévision veut rendre un vibrant hommage au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, à travers une compétition de football dénommée “Coupe IBK 2018 pour la paix au Mali”. Cela à travers le Mouvement IBK 2018 en marche dont elle est membre.



Ce tournoi dont le coup d’envoi sera donné le 10 mars prochain sur le terrain de Laicran à Kalaban Coura, regroupera 16 équipes issues de la Commune V. Après les éliminatoires directes, les deux meilleures équipes disputeront la finale pour le 26 Mars prochain.



Aux dires de Sokona Gakou, cette finale promet d’être belle fête en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives du pays. Sans compter d’autres surprises.



“J’ai vraiment décidé d’organiser cette Coupe pour rendre hommage au président IBK pour tous les efforts déployés pour faire revenir la paix au Mali. Il faut reconnaitre qu’il a fait de son mieux. Moi personnellement, j’ai battu campagne pour lui en 2013 aux Etats-Unis. J’ai mobilisé beaucoup de Maliens à voter pour lui. Aujourd’hui, je suis au Mali, c’est bien normal que je joue ma partition aussi. Cette Coupe n’est que le début puisque je reste toujours sur ma conviction. Et ce tournoi de football permettra de créer une cohésion sociale au sein de la jeunesse” nous a confié Sokona Gakou, qui a toujours fait la fierté du Mali.



A.B. HAÏDARA