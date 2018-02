Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a rencontré l’ADEMA/PASJ. - abamako.com

Il a été accueilli par Pr Tiémoko Sangaré, Président de l’ADEMA, ministre des Mines et du pétrole avec à ses cotés le ministre du Commerce, Abdel Karder Konaté, vice-président du parti africain pour la solidarité et la justice.



Avec le Comité exécutif de l’ADEMA/PASJ fortement représenté par trente sept (37) de ses membres sur les soixante onze (71) qu’il compte), les échanges ont porté sur la situation globale du pays, et particulièrement sur les questions relatives aux élections, à la situation sécuritaire dans le centre et nord du pays ; l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens sur les plans de la santé , de l’école et de l’accès à l’eau potable et l’accélération de la mise en œuvre de l’accord en ces volets sécuritaires et DDR.



Sur le plan sécuritaire, le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé l’ADEMA/PASJ du début du déploiement au centre du pays avec un objectif de 5000 hommes dans les prochaines semaines dans le cadre du plan intégré de sécurisation mis en œuvre par son gouvernement. Ce renforcement militaire sera immédiatement accompagné du redéploiement de l’Etat dans les zones où il n’existe pas.



Au sujet des élections, le Premier ministre a décalré que le Gouvernement, en raison de contraintes objectives et techniques (sécuritaire, administratives, prise en compte des nouvelles régions créées dans le Fichier électoral) va fondamentalement concentrer ses efforts sur l’organisation des scrutins majeurs à savoir l’élection du Président de la République et les législatives.

L’ambition du gouvernement est de parvenir avec l’implication de toute la classe politique et de la société civile à l’organisation de ces élections de manière transparente et crédible sur l’ensemble du territoire afin que tous les Maliens puissent y prendre part. Pour ce faire, le gouvernement a adopté une nouvelle programmation, a expliqué le Premier ministre aux responsable de l’ADEMA-PASJ. Pour la mise en œuvre du nouveau chronogramme des actions majeures vont être engagées dès la semaine prochaine avec : la révision exceptionnelle des listes électorales ; l’enrollement spécial pour prendre en compte dans le Fichier électoral les régions de Kidal, Taoudenit et de Ménaka ; l’audit du fichier électoral par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), la confection de nouvelles cartes d’électeur et le réaménagement de la loi électorale afin de permettre à la majorité et l’opposition d’être présents dans tous les bureaux de vote, etc.



Sur le plan social, le Chef du gouvernement a rassuré les responsables du parti de l’abeille que le gouvernement va concentrer ses actions sur les besoins de proximité de nos populations, à savoir : l’école, la santé, les infrastructures et l’accès à l’eau potable par une meilleure gestion des bornes fontaines et par de nouveaux branchements à travers plusieurs localités du pays.



Aux membres du Comité Exécutif de l’Adéma, le Chef du gouvernement dira sa conviction que le Parti africain pour la solidarité et la justice est, reste et restera une composante majeure dans le dispositif de la Majorité présidentielle. Sans préjudice des échanges actuels au sein de l’ensemble de la classe politique, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, qui a été membre fondateur et vice-président de l’ADEMA-PASJ, se dit convaincu qu’au sein d’une Majorité présidentielle, il ne peut y avoir de projets concurents, mais seulement des projets complémentaires. D’où son appel à l’Alliance pour la démocratie au Mali à inscrire son action dans une démarche unitaire de collégialité, de solidarité et de prise de conscience commune face aux enjeux majeurs qui interpellent tous les démocrates.



Sans opiner sur le débat interne au sein de la Ruche, le Premier Ministre Soumeylou Boubèye Maïga dira que, participant au même projet, l’objectif de l’écrassante majorité de la CMP est de gagner les prochaines élections présidentielle et législatives.

Aussi, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a invité ses camarades politiques de l’ADEMA à se mobiliser en vue d’une « candidature fédératrice » de la majorité présidentielle, avec comme objectif principal de gagner les élections présidentielle et législatives.



En réponse, le Président du PASJ, Pr Tiémoko Sangaré s’est réjoui de la visite du Premier ministre et du partage d’information sur les actions d’envergure qu’envisage de mener le Gouvernement. Il a rassuré son hôte et camarade Soumeylou Boubèye Maïga du soutien de l’ADEMA aux actions du Gouvernement jusqu’à la fin du mandat du Président Kéïta. Pour les perspectives, les réflexions sont en cours au sein du PASJ, a conclu Tiémoko Sangaré.



La visite du Chef du Gouvernement dans l’un des partis les plus importants sur l’échiquier national s’inscrit dans le cadre de ses prises de contact avec la classe politique, les partenaires sociaux, les légitimités traditionnelles et les leaders religieux aux fins de renforcer le dialogue social entre les différents acteurs de la vie publique et politique.



Il faut rappeler que le Premier ministre avait déjà rendu visite à l’ASMA, à la Convention de la Majorité Présidentielle, au RPM, à l’opposition républicaine et démocratique , à l’opposition extraparlementaire, aux centrales syndicales, aux légitimités traditionnelles ainsi qu’aux confessions religieuses de notre pays. La semaine prochaine, il poursuivra ses visites à l’APM (Alliance Pour le Mali).



La même démarche a été entreprise à l’endroit des partenaires au développement du Mali, les chanceleries et organisations internationales où le Premier ministre a reçu en audience plusieurs diplomates et représentants desdites organisations accréditées dans notre pays.