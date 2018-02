Coopération sportive : Me Jean Claude Sidibé au Venezuela - abamako.com

Le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé, séjourne depuis lundi au Venezuela dans le cadre d’une visite de travail. Il s’agit du renforcement de la coopération sportive entre le Mali entre le Venezuela. Pour la circonstance, Me Jean Claude Sidibé est accompagné par ses proches collaborateurs du département des Sports.



Le séjour du ministre des Sports a été marqué par l’installation des 53 nouveaux boursiers au Venezuela. Il a profité aussi de l’occasion pour s’enquérir les conditions de vie et de travail des anciens boursiers.



Le ministre Jean Claude Sidibé a également eu des échanges très fructueux avec certains ministres du Venezuela, notamment ceux en charge de l’Enseignement supérieur, des Sports et des Affaires étrangères où ils ont procédé à la signature de certains accords de partenariat. Il s’agit du programme exécutif 2018-2020. C’est en principe ce vendredi que le ministre des Sports et sa délégation arrivent à Bamako.