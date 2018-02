Rentrée littéraire du Mali : La 10e édition ouverte pour tisser le lien entre les humains - abamako.com

La 10e édition de la Rentrée littéraire a officiellement ouvert ses portes le mardi 20 février 2018 au Musée national sous la présidence de la ministre de la Culture, Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo. Cette cérémonie d’ouverture a enregistré la présence du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, celui de l’Education nationale Housseyni Amion Guindo, d’Alpha Blondy (l’invité d’honneur de la Rentrée littéraire), de nombreux anciens Premiers ministres et présidents de l’Assemblée nationale et d’une foule nombreuse qui avait pris d’assaut la salle de conférence du Musée national.



La Rentrée littéraire qui en est à sa 10e édition a pour thème “l’Humanité est un lien”. Un thème qui a tout son sens et dont la portée est sans limite car, d’après Ibrahima Aya, la création littéraire est elle aussi un lien. “A travers cette création, les expériences se transmettent à travers l’espace et les générations, les joies et les souffrances des uns résonnent dans le cœur des autres. S’accrocher à tout ce fil, c’est entrer dans la danse des émotions. C’est accepter de regarder en soi pour apprivoiser ce qui nous fait peur, s’ouvrir aux autres et admettre que nous n’avons de véritables ennemis qu’en nous-mêmes. C’est choisir de partager les savoirs entre tous et pas seulement entre ceux qui détiennent les clés du pouvoir. C’est explorer les potentialités et les faiblesses de nos sociétés pour maîtriser les enjeux de demain et exercer pleinement sa part de responsabilité aujourd’hui. C’est oser parler à voix haute d’amour, d’espoir et de paix, refuser le fanatisme et l’ignorance, prendre le risque de la fraternité. La rencontre, c’est aussi accepter la contradiction et la colère, c’est peut être découvrir ensemble, pour sortir des positions assignées de spectateurs, de pions ou de victimes”, a-t-il dit



Rentrée littéraire du Mali : La 10e édition ouverte pour tisser le lien entre les humains

Les invités dont Alpha Blondy, Adama Samassekou et Younouss Touré

La cérémonie d’ouverture de la Rentrée littéraire a été une occasion pour lui de revenir sur l’historique de la création de cette aventure qui a commencé en 2008, pour venir au secours de l’édition des livres qui était en difficulté. A ses dires, la Rentrée littéraire a été lancée pour la promotion du livre et de la lecture. Dix ans après sa création, la Rentrée littéraire est devenue internationale grâce, selon Ibrahima Aya, à l’accompagnement des partenaires, surtout des pays européens.



Alain Holleville, ambassadeur de l’Union européenne au Mali : “La culture permet de voir l’autre, de reconnaître son humanité”



Alain Holleville, ambassadeur de l’Union européenne au Mali, dira que l’Union européenne est honorée de demeurer un partenaire clé de la Rentrée littéraire qui fête avec engagement et dynamisme ses 10 ans et le thème “L’humanité est un lien” est, à ses dires, une évidence car la condition humaine est en effet ce qui relie les êtres humains.



Selon lui, le thème s’inscrit dans le processus de retour à la paix et de reconstruction en cours au Mali. D’après lui, la rentrée littéraire du Mali trouve naturellement toute sa place dans la relation entre le Mali et l’Union européenne. ” Cette coopération culturelle entre le Mali et l’Union européenne a toujours visé à promouvoir les identités culturelles en favorisant le dialogue interculturel, à valoriser le patrimoine, à renforcer, structurer et professionnaliser le secteur au bénéfice de ses acteurs principaux, artistes et agents “, a-t-il dit. Il a rappelé que la culture a bénéficié d’un soutien européen de plus de 10 milliards Fcfa au Mali du 6e au 10e Fonds européen de développement (FED). Ce qui, à ses dires, constitue un partenariat exceptionnel.



Seydou Koné alias Alpha Blondy s’est réjoui de sa présence à la Rentrée littéraire. Il a expliqué le concept de son émission radiophonique “Radio livres” diffusée sur sa radio “Alpha Blondy FM” pour stimuler la lecture chez les jeunes car, d’après lui, dans le livre il y a la parole qui s’est cristallisée. A son entendement, le thème “L’humanité est un lien” est d’actualité car la lecture, les livres rapprochent les humains pour dissiper la peur qui existe entre eux. “Le livre a ce pouvoir”, a-t-il dit.



L’hommage du ministre de la Culture aux écrivains du Mali



L’ouverture de la Rentrée littéraire a été une tribune pour la ministre de la Culture, Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo, de rendre un hommage aux écrivains du Mali. Aux auteurs, elle dira qu’elle a la chance de partager leur rêve d’humanité et de méditer le souffle de leur parole. ” Et si, pour citer Gaoussou Diawara, écrire c’est donner son âme en partage, alors depuis 10 ans, toute l’histoire de la rentrée littéraire est une histoire de liens et tous les tisserands auxquels nous rendons hommage aujourd’hui : Amadou Hampâté Ba, Ibrahima Ly, Massa Makan Diabaté, YamboOulogueme, Albakaye Ousmane Kounta, de même que tous les écrivains qui, de leur vivant, n’ont pas eu la reconnaissance publique à la hauteur de leur génie. Tous, dis-je donc, étaient mus par ce même désir d’humanité et de liens. De ce point de vue, le besoin de créer du lien apparait comme une nécessité artistique absolue, un moteur essentiel à la création littéraire et sans doute un des traits les plus caractéristiques de la condition humaine”, s’est-elle inspirée du thème “L’humanité est un lien”.



D’après elle, la civilisation traditionnelle africaine est fondée sur cette conscience collective du lien, à tous les niveaux : le lien entre les vivants et les morts qui ne sont jamais partis ; le lien entre les humains et la nature, le lien de responsabilité et de solidarité entre les humains.



N’Diaye Ramatoulaye Diallo : ” Notre défi, c’est d’introduire le livre dans nos familles et dans les habitudes de consommation”



Le Mali étant un pays de manuscrits et de traditions littéraire multiforme, elle a appelé urgemment à réarmer intellectuellement les sociétés. “Notre défi, c’est d’introduire le livre dans nos familles, et dans nos habitudes de consommation. C’est un enjeu de résistance culturelle. Une question de survie même, parce que l’art reste le meilleur antidote à l’embrigadement idéologique. Parce que l’art fait appel à la capacité d’analyse critique de l’individu, à son sens de la créativité et de l’innovation, toutes facultés qui le prémunissent contre les dangers du dogmatisme et la peur de l’altérité… “.



Elle a salué les deux innovations qui ont émaillé le programme d’activités de cette 10e édition de la Rentrée littéraire, à savoir la participation des villes de Tombouctou et de Djenné, reconnues pour la qualité de leurs manuscrits. Ce qui, à ses dires, constitue une ouverture et une opportunité inédite d’enrichissement car, d’après elle, ces villes jumelles du Nord et du centre du Mali sont à elles seules un vaste chantier de recherche et de mise en perspective parce que leurs héritages attend encore de faire l’objet d’exploration et de découvertes passionnantes. “Il urge de tirer leur trésor de la poussière du temps, de les actualiser, et d’en faire du pain pour nourrir notre conscience collective”, a-t-elle recommandé. Son coup de cœur personnel vient d’une autre innovation majeure. Il s’agit de l’initiative “Lire avec les oreilles” entreprise par Alpha Blondy. “C’est une entreprise salutaire qui donne à l’oralité un rôle inédit de support de vulgarisation du livre. Il fut un temps où l’écriture devait secourir la parole, urgemment, avant que ne meurt le vieillard, et que ne brûle la bibliothèque. Aujourd’hui, j’ai comme le sentiment que c’est autour de la parole de secourir l’écriture. Tous les enfants du monde aiment écouter des histoires. Mettre en voix les livres, au travers de la radio, est donc un formidable raccourcit vers la construction de citoyens nouveaux capables de repenser et de renouveler le monde. Tonton Alpha Blondy, je vous salue, merci pour votre travail. Dans le contexte du monde, plus qu’une bataille pour la lecture, Alpha Blondy, vous avez entamé une bataille pour la paix “.



Rappelons que la Rentrée littéraire a pour objet le livre qui est défini comme l’expression de la pensée et le témoignage de l’être, support essentiel d’accès au savoir, aux compétences, à la diversité culturelle et linguistique, à la liberté et à la paix. Elle a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la structuration et de l’intégration de la filière du livre en Afrique en général et au Mali en particulier, en promouvant les auteurs et la diffusion de leurs œuvres. Son objectif spécifique est de faire du Mali un des grands rendez-vous de la célébration et de la diffusion de la création littéraire et intellectuelle africaine. Les groupes cibles de la Rentrée littéraire sont les auteurs, les libraires, les diffuseurs critiques, les bibliothécaires, les documentalistes, les animateurs, les médias, les lecteurs.



Et les bénéficiaires sont le grand public, le public scolaire et universitaire. Le livre est ainsi vu comme un outil de progrès et de développement.



Siaka DOUMBIA