Visite Du Ministre Tieman Hubert Coulibaly aux Emirats Arabes-Unis : Les liens de coopération entre Bamako et Abu Dhabi consolidés Publié le samedi 24 fevrier 2018 | Aujourd`hui

Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Tieman Hubert Coulibaly, a effectué du 20 au 22 février 2018 une visite d’amitié et de travail aux Émirats arabes unis. Cette visite avait pour objet de renforcer les relations d’amitié et de coopération existant entre les deux pays. Au cours de ces entretiens, les deux ministres ont réaffirmé la volonté des deux pays de renforcer davantage ces liens et de rendre encore plus dynamique leur coopération. A cet égard, plusieurs projets d’accords vont être soumis aux deux gouvernements, notamment l’accord de protection réciproque des investissements et celui de la double imposition. Ces projets d’accord vont être examinés en vue de leur signature dans les meilleurs délais par les deux parties. La situation sécuritaire a été largement évoq