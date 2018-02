ONU : la communauté internationale prête à aider le Sahel dans la lutte contre le terrorisme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International ONU : la communauté internationale prête à aider le Sahel dans la lutte contre le terrorisme Publié le samedi 24 fevrier 2018 | Xinhua

© Autre presse par DR

Antonio Guterres

Antonio Manuel de Oliveira Guterres Tweet

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la communauté internationale était déterminée à aider les gouvernements et les peuples de la région du Sahel à prévenir l'extrémisme violent et à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée, dans un message vidéo diffusé à la Conférence internationale de haut niveau sur le Sahel, tenue vendredi à Bruxelles en Belgique.



"La Force conjointe du G5 Sahel est appelée à jouer un rôle crucial dans le règlement des problèmes multidimensionnels et interdépendants auxquels le Sahel fait face. Il est également essentiel de renforcer les programmes prévus dans la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, qui offre un cadre général visant à renforcer la gouvernance, la résilience et la sécurité", a dit M. Guterres dans le message vidéo, cité par un communiqué de l'ONU.



"En unissant nos forces, nous - les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies - pouvons instaurer la paix, la stabilité et la prospérité dans la région", a-t-il ajouté.



Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui participait à la conférence, a souligné pour sa part que les Nations Unies, en liaison avec leurs partenaires, se sont mises "en ordre de marche" pour pouvoir commencer dès à présent à soutenir la force du G5 à travers la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), en accord avec la résolution 2391 du Conseil de sécurité.



Il s'est félicité que les arrangements nécessaires aient été finalisés avec le G5 et l'Union européenne, en partenariat avec l'Union africaine.