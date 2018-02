Au Sahel, entre crise sécuritaire et sécheresse, les éleveurs se sentent oubliés - abamako.com

News Politique Article Politique Au Sahel, entre crise sécuritaire et sécheresse, les éleveurs se sentent oubliés Publié le dimanche 25 fevrier 2018 | RFI

Gourma-Rarhous

Une réunion de consultation sur la situation pastorale à l'initiative d'organisations régionales comme le CILSS ou l'UEMOA s'est terminée ce week-end à Niamey, au Niger. L'occasion de parler de la crise liée à un déficit de pluies historique. Le manque de pâturage combiné à l'insécurité liée aux groupes terroristes dans le Sahel rend les éleveurs de la région particulièrement vulnérables. Au lendemain de la grande réunion sur le Sahel qui s'est tenue à Bruxelles vendredi et qui a promis la mise en place par l'Alliance Sahel de 500 projets de développement dans la région, les éleveurs font part de leur déception. Ils estiment ne pas avoir été consultés par ce nouveau partenaire de développement

Huit milliards d'euros... C'est le budget que l'Union européenne entend consacrer aux projets de l'Alliance Sahel jusqu'en 2022. L'engagement est colossal mais pour faire quoi ?



Abdoul Aziz Ag Alwaly, le responsable de l'association d'éleveurs Tassaght [«lien» en tamasheq], à Gao au Nord du Mali, redoute que ces projets de développement ne soient pas adaptés. « Nous aimerions, justement, que l’on se penche, pour une fois, sur le mode de vie de ces communautés pastorales, le contexte qui les rend plus vulnérables, qu’elles ne l’étaient. Je fais allusion, entre autres, à des trajets de commerce, des recherches de pâturages… Toute cette mobilité se retrouve entravée par le contexte actuel d’insécurité », explique t-il à RFI.



« Les éleveurs se retrouvent piégés dans un champ de bataille entre des éléphants et même si ce n’est pas un acteur en antagonisme avec les autres, ils l’écrasent » conclut-il.