Le Président de la République SEM Ibrahim Boubacar KEITA a reçu dans l’après midi les participants au forum de Bamako qui vient de prendre fin.

Publié le dimanche 25 fevrier 2018 | Présidence

Le Forum de Bamako avait pour thème 2018: « Aménagement du territoire de l ‘espace sahélo-saharien: facteur de sécurité , de développement et de paix ».



Un thème jugé pertinent par le Chef de l'Etat qui concrétise une volonté politique. Celle d'une nouvelle gouvernance territoriale, plus adaptée, plus proche des populations, où l'accès des uns et des autres aux instances de décisions sera le plus proche possible à travers l'aménagement du territoire.



Le Président de la République a saluê la qualité d'annee en année des thèmes retenus en rapport direct avec l'actualité.



Le Forum de Bamako est un espace de réflexion de haut niveau international sur l’avenir du continent. Depuis 2000 Il rassemble de nombreuses personnalités et organisations venues de tous les horizons, dont des chefs d’entreprise, hommes et femmes politiques, décideurs publics, universitaires, experts, représentants de la société civile et des médias, du continent africain et autres.

L'objectif du forum est le partage des connaissances et des expériences. Il publie à chacune de ses éditions un mémorandum remis au Président de la République du Mali. Ce document ainsi que les contributions produites sont des outils destinés aux décideurs et organisations impliqués dans les questions de développement en Afrique.



