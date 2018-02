Adema/PASJ et la présidentielle 2018: Dioncounda investi candidat par la section de Nara - abamako.com

Adema/PASJ et la présidentielle 2018: Dioncounda investi candidat par la section de Nara Publié le dimanche 25 fevrier 2018 | mali24.info

La section Adema/PASJ de Nara, région de Kayes, a investi ce dimanche 25 Février 2018, l’ancien président de la transition, Dioncounda Traoré, comme candidat du parti à la présidentielle de 2018. C’était à l’issue d’une conférence qui a réuni tous les militants de ladite section. L’intéressé lui-même, le Pr Dioncounda Traoré, étant en déplacement au Sénégal n’était pas sur place. « La présence du candidat investi n’est pas obligatoire, les textes du parti autorisent n’importe quelle section à proposer un candidat », nous confie-t-on.

Si chaque section a la possibilité de proposer un candidat, peut-on toujours proposer ce candidat sans pourtant l’avoir avisé ? La réponse est non ! Et cette investiture lève désormais le doute sur la candidature de Dioncounda Traoré à la présidentielle de 2018. Il est attendu à Bamako demain lundi 26 Février, c’est le même jour où la lettre de son investiture doit parvenir au comité exécutif du parti depuis Nara.

Après Kalifa Sanogo et Dramane Dembélé, Dioncounda Traoré est le 3ème candidat annoncé à la candidature de l’Adema/PASJ pour la présidentielle de 2018. Ce dernier, murmure-t-on, à plus de chance que les deux premiers.



Dily Kane

mali24