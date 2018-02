Fondation Maliba : refaire l’unité du Mali par l’entraide - abamako.com

Fondation Maliba : refaire l'unité du Mali par l'entraide Publié le lundi 26 fevrier 2018

Lancée en 2012 par l’homme d’affaires Aliou Boubacar Diallo, la Fondation Maliba se veut un pont entre les communautés maliennes. A contre-courant des discours politiciens qui ne sont pas suivis d’effets, la Fondation cherche à recréer du lien par des actions concrètes, y compris dans les zones contrôlées par les rebelles et les djihadistes.

Les troubles civils qui minent le Mali depuis des années ont profondément divisé le pays. Le gouvernement central ne contrôle plus de vastes régions du nord et du centre du territoire. Les populations sont livrées à elles-mêmes, quand elles ne vivent pas sous le joug d’islamistes radicaux.



Face à l’incapacité du gouvernement à proposer des solutions viables et crédibles pour assurer l’intégrité territoriale et offrir des perspectives de développement aux habitants des régions du nord et du centre, la Fondation Maliba s’engage concrètement pour démontrer la solidarité du peuple malien à l’égard des plus défavorisés.