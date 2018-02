DIH: Droit International Humain ou droit des conflits des armées - abamako.com

DIH: Droit International Humain ou droit des conflits des armées Publié le lundi 26 fevrier 2018

Les FAMa sont instruites et formées au Droit international Humain(DIH) dont l’observation lui est exigée dans les opérations. Les populations c’est leur raison d’être. Les investigations permettent de situer les responsabilités. Il faut de la vigilance pour éviter de distraire les FAMa dans leur mission de protéger, sécuriser les populations et traquer les bandits terroristes.



Vaille que vaille, les FAMa assureront la population la protection et la sécurisation des paisibles populations.