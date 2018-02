Résolution de la crise sécuritaire dans le centre du Mali : Les propositions du maire de la commune urbaine de Mopti, Issa Kansaye - abamako.com

News Société Article Société Résolution de la crise sécuritaire dans le centre du Mali : Les propositions du maire de la commune urbaine de Mopti, Issa Kansaye Publié le lundi 26 fevrier 2018 | Le Pays

Apres l’ouverture de la 5ème édition des journées culturelles Dogon, le maire de la commune urbaine de Mopti s’est entretenu avec la presse. Occasion pour lui de se prononcer sur la situation sécuritaire au centre du Mali mais aussi faire son bilan à la tête de la mairie de la commune urbaine de Mopti.



A l’entame de ses propos, le maire Issa Kansaye s’est dit très satisfait de la tenue de ces journées culturelles dans sa commune. Pour lui, l’insécurité ne doit pas empêcher les rencontres d’échanges comme celles-ci. Parlant de la situation sécuritaire inquiétante dans la région de Mopti, le maire Issa Kansaye s’est penché sur la responsabilité de la population. Il a précisé que les populations connaissent tous les responsables de l’insécurité car ils vivent avec elles.« Ceux qui créent cette insécurité sont parmi nous et ils sont connus de tous. Les maires aussi les connaissent. Ils sont parmi nous », a-t-il laissé entendre. Pour mettre fin à cette insécurité, propose-t-il, il faut que les populations qui sont les victimes, collaborent avec les forces de défense et de sécurité à travers des informations saines sur toutes les personnes suspectes. « On ne doit plus perdre de temps. En tant que victimes et connaisseurs des fonds des problèmes de l’insécurité dans notre zone, nous devons travailler en étroite collaboration avec l’Etat », a-t-il avancé.



Ainsi, le maire de Mopti a invité les citoyens à éviter l’amalgame surtout en ce qui concerne les conflits inter communautaires. Il a saisi l’occasion pour évoquer le cas entre les Dogons et les Peulhs. « Les peulhs ne sont pas les ennemis des Dogons. Les Dogons n’ont plus ne sont pas les ennemis des peulhs », a-t-il laissé entendre.



Pour le maire de Yelema, il est temps pour les Maliens de chercher à comprendre ce que veulent les terroristes. « Pour nous, il faut aujourd’hui chercher à savoir ce que ces terroristes cherchent car ils tuent aussi bien les chrétiens que les musulmans qui sont censés faire la même religions qu’eux. Il nous faut donc demander ce qu’ils veulent réellement », a-t-il martelé. Il estime que cette option s’impose à tous pour mettre fin à cette insécurité dans la région de Mopti. D’après, M.Kansaye, il faut instaurer un cadre de négociation entre les différents protagonistes de la crise. « Il faut négocier avec tout le monde pour mettre fin à l’insécurité », a-t-il proposé.



De passage, il a taclé les ONGs présentes dans les zones où les terroristes sont présents. Il pense qu’elles ont l’air de faire l’affaire de ces sangs sus. Le maire affirme ne pas comprendre le fait que là où les agents de l’Etat sont attaqués et assassinés, les agents de ces ONG sont présents sans la moindre inquiétude.



Issa Kansaye parle de son bilan à la tête de la mairie de la commune urbaine de Mopti



En seulement un an et 3 trois mois à la tête de la mairie de Mopti, Issa Kansaye et son équipe ont fait un résultat remarquable malgré que 27 sur les 37 conseillers sont novices dans la boite. A son arrivée, la nouvelle équipe a mis en place la salle de l’usager. Selon le maire de Mopti, dans cette salle, toutes les informations utiles pour les usagers sont affichées. L’équipe de Issa Kansaye a aussi apporté des innovations sur la situation de la subvention pour les mariages. A ses dires ,les mariages civils se tiennent à la mairie de la commune urbaine de Mopti du lundi au vendredi à 11000f seulement. Quant au dimanche, au lieu de 30000 F, c’est désormais 21500f. Concernant les opérations de légalisation de certains actes, les extraits d’acte de naissance…, beaucoup d’amélioration ont été faites selon l’élu communal de Yelema.



Parlant des infrastructures routières, Issa Kansaye affirme qu’ils en ont beaucoup fait. « Dans ce domaine, nous avons tout de suite terminé avec les travaux de la rue appelée communément la route 70.Nous allons également commencer les travaux d’une autre rue dès ce mois d’avril … », a-t-il déclaré



Selon le conférencier, la mairie prévoit la construction de plusieurs salles de classe avant la fin de cette année scolaire. « Nous sommes en train d’équiper les écoles en médecines scolaires. Nous faisons aussi des forages dans les écoles et nous avons sécurisé les écoles tout en employant les gardiens », a-t-il annoncé.



Aux dires du patron de la boulangerie moderne de Mopti, beaucoup d’amélioration sont été faites notamment le paiement des employés dès le 25 de chaque mois, la sensibilisation des citoyens pour le paiement des taxes, la mise en place d’un système permettant à la mairie de capitaliser ses ressources... Il a enfin promis d’user de toutes ses forces pour la satisfaction des populations de Mopti.







Boureima Guindo, envoyé spécial à Mopti