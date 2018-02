Gao : Vive tension après la découverte du corps sans vie d’un jeune enlevé récemment à Taboye - abamako.com

Gao : Vive tension après la découverte du corps sans vie d'un jeune enlevé récemment à Taboye
Publié le lundi 26 fevrier 2018

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Les faits se sont déroulés depuis, le 21 février dernier. Deux jeunes désireux de se rendre à Bamba pour voir leur famille ont été arrêtés, par des individus armés, dans la localité de Taboye, dans la région de Gao. Après avoir été torturés, ils ont été conduits vers une destination inconnue.



Ce dimanche 25 février, c’est à travers un communiqué de la Plateforme, plus précisément du MAA, que l’on apprend que le corps sans vie de l’un des jeunes enlevés a été retrouvé non loin des lieux de l’enlèvement. Ainsi, la Plateforme a demandé qu’une enquête indépendante soit diligentée dans les meilleurs délais pour faire la lumière sur cette affaire.



Pour l’heure, c’est toute la région de Gao qui est en alerte. Les personnes craignant le pire sont terrées chez elles. Les rues sont quasi désertes. C’est donc une situation inédite qui prévaut dans la Cité des Askia puisque tous les ingrédients sont réunis pour raviver la tension. D’où la nécessité d’une implication des leaders religieux et communautaires ainsi que les radios locales très influentes pour que la tension baisse d’un cran.