Journées culturelles Dogon : San abritera la 6ème édition en 2021 - abamako.com

Après trois jours de fête et d’échanges fructueux, de démonstration des chasseurs, masques dogon et autres,les rideaux sont tombés,le samedi 24 février, sur la 5ème édition des journées culturelles Dogon. Des prix ont été décernés aux gagnants des différentes compétitions (lutte traditionnelle dogon, théâtre, Sirikoro).Le choix est porté sur San pour abriter la 6ème édition en 2021.



Durant ces journées, plusieurs compétitions ont été organisées afin de magnifier davantage la culture Dogon. Les gagnants à chacune des compétitions ont été récompensés par le bureau de Ginna Dogon.



D’abord la lutte traditionnelle dogon. Sur les 25 participants venus de Bankass, Koro, Douentza, Mopti et Tominian, les deux meilleurs ont été tous primés. La victoire a été remportée par Seydou Togo de Koro qui a gagné une moto Djakarta. Boureima Sagara de Koro a remporté le deuxième prix pour 200 000 FCFA.



En ce qui concerne la compétition de Sirikoro, c’est un jeune très connu en milieu dogon, Antèlè Djimdé qui l’a remporté avec une récompense de 75 000 FCFA. Parmi les antennes qui ont participé à la compétition théâtrale, c’est le groupe théâtral de Bankass qui a été victorieux avec 100 000 FCFA de récompense.



2529 femmes consultées, 42 prises en charge



L’équipe du Professeur Amadou Dolo a fait le compte rendu de ses quatre jours de consultation sur le cancer du col de l’utérus. Il affirme avoir consulté 2529 femmes durant les quatre jours. Ainsi, 42 parmi celles-ci ont été prises en charge.



Dans son discours de clôture, le président de Ginna Dogon, Mamadou Togo a remercié tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à la réussite de ces journées. Il a appelé ses frères à l’union et à l’entente. A ses dires, les échanges sur les différents thèmes ont été plus qu’utiles. Le président Togo a par la suite invité les membres de Ginna Dogon à être debout pour la préservation et la promotion de la culture Dogon avant d’annoncer que la prochaine édition se tiendra à San en 2021. C’est ainsi que le témoin est passé à l’antenne de San.



Notons que des attestations de reconnaissance ont été décernées à plusieurs personnalités dont le Président de la République et la première dame.



Boureima Guindo, envoyé spécial à Mopti