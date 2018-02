Tessit : faible affluence à la foire hebdomadaire de ce samedi après l’attaque du mardi - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Tessit : faible affluence à la foire hebdomadaire de ce samedi après l’attaque du mardi Publié le lundi 26 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

Faible affluence à la foire hebdomadaire de ce samedi à Tessit. Elle intervient après l’attaque perpétrée mardi dernier dans la localité. Selon des sources, certains ont préféré rester chez eux pour voir l’évolution de la situation. En revanche, l’interdiction à la circulation des motos a empêché d’autres d’effectuer le déplacement.



GSIM : Iyad Ag Ghali revendique l’attaque qui a tué deux militaires français au Mali



Le Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans (GSIM) a revendiqué vendredi l’attaque qui a coûté la vie à deux militaires français dans le Nord du Mali, rapporte l’agence en ligne privée mauritanienne Sahara médias, citant un communiqué du groupe. Le groupe dirigé par le Touareg malien Iyad Ag Ghali précise que l’attaque a eu lieu entre Gao et Ménaka. Deux soldats français ont été tués et un blessé mercredi dans l’explosion d’une mine artisanale dans le Nord-est du Mali, une zone frontalière du Niger réputée servir de refuge à des groupes jihadistes que la force conjointe du G5 Sahel.



G5-SAHEL : Le président du Niger s’inquiète de la pérennité des financements



Union européenne a annoncé ce vendredi le doublement de sa participation au financement de la Force conjointe du G5-Sahel, portant le total des fonds rassemblés à 414 millions d’euros. Il faut “480 millions”, selon le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui s’inquiète de la pérennité des financements. “Aujourd’hui l’Union européenne va doubler son soutien à la force conjointe et on va aussi avoir d’autres contributions des États membres et des autres partenaires” à cette force, a annoncé Federica Mogherini vendredi lors d’une réunion à Bruxelles devant une trentaine de chefs d’État et chefs de gouvernement.